Dr. Ender saraç açıklamasında: ‘'zerdeçalın tek başına tüketilmesinden ziyade emilimini arttırmak için zeytinyağı ve karabiber ile birlikte tüketilmesinin gerektiğini, zerdeçal ve zeytinyağının yanına acı bir baharat olan karabiberde eklendiğinde normalinden çok daha fazla yarar sağladığını'' söyledi.

Aksuvital yönetim kurulu başkanı yunus aksu ise konuşmasında, gerekli ar-ge çalışmalarının sonucunda bakanlık onaylı türkiye'de ilk olarak zerdeçal, zeytinyağı ve karabiberin tek bir preperatta toplandığını ve bunu softjel olarak piyasaya sürdüklerini belirtti.

Dr. Ender Saraç: 2019'un Yıldızını Açıkladı ‘'Zerdeçal''

Aksuvital'in üretim tesislerini gezdiğini dile getiren dr. Ender saraç: ''gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz bir ürün, ben hergün bir tane zerdeçal softjel kullanıyorum ayrıca bir türk firmasının bu kadar titiz çalıştığını görmek beni mutlu etti'' dedi.