Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Dorukhan Toköz'ü maaşına zam
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Dorukhan Toköz'ü maaşına zam

Süper Lig takımlarından Beşiktaş genç oyuncusu Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak.

Süper Lig takımlarından Beşiktaş genç oyuncusu Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak.

Yaz döneminde Avrupa kulüplerini peşinden koşturan ama siyah-beyazlı takımda yoluna devam eden Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapılacak. Beşiktaş'ta yıllık 350 bin euro ile en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı revize edilecek.

Başarılı oyuncunun yeni sözleşmeyle birlikte maaşı 1 milyon euro olacak. İtalya ve Fransa'dan gelen tekliflere rağmen kulübe zorluk çıkarmayan ve 1 yıl daha takımda kalarak şampiyon olmak istediğini ifade eden Dorukhan'ın tutumu, yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etmiş durumda. Başkan Fikret Orman da başarılı ismin, yapılacak zammı çoktan hak ettiğini belirtti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Burak Özçitin'in partneri Aslıhan Karalar
Dorukhan Toköz'ü maaşına zam
Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman?
Türkiye'nin rakibi Andorra
Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber
Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor mu?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
-
Çok Okunanlar
Berkay Özcn Başakşehir'de
Berkay Özcn Başakşehir'de
Seren Serengil düşük yaptı
Seren Serengil düşük yaptı
Florin Andone Galatasaray'da
Florin Andone Galatasaray'da
Thiago Maia Beşiktaş'ta
Thiago Maia Beşiktaş'ta
FETÖ'cü damat hastaneye kaldırıldı
FETÖ'cü damat hastaneye kaldırıldı
Benzine ve motorine yeni zam!
Benzine ve motorine yeni zam!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Burak Özçitin'in partneri Aslıhan Karalar
Burak Özçitin'in partneri Aslıhan Karalar
Dorukhan Toköz'ü maaşına zam
Dorukhan Toköz'ü maaşına zam
Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman?
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman?
Türkiye'nin rakibi Andorra
Türkiye'nin rakibi Andorra
Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber
Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor mu?
Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor mu?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Çağlar Çorumlu yeniden Güldür Güldür'de
Çağlar Çorumlu yeniden Güldür Güldür'de
Yılın futbolcusu Ronaldo
Yılın futbolcusu Ronaldo
Berkay Özcn Başakşehir'de
Berkay Özcn Başakşehir'de

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji