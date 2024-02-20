Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Dördüncü GSM Operatörü Olarak Netgsm'in Yolculuğu Başlıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Teknoloji - - Editör: HG Editör

Dördüncü GSM Operatörü Olarak Netgsm'in Yolculuğu Başlıyor

Türkiye Telekomünikasyon Sektöründe Yeni Bir Sayfa, Netgsm

Türkiye'nin telekomünikasyon alanında yeni bir döneme girişi, Netgsm'in dördüncü GSM operatörü olarak abone kabulüne başlamasıyla resmiyet kazandı. Netgsm, kendine has "0510 22X XXXX" numara serisi ile bu ay itibarıyla müşterilerini ağırlamaya başladı. Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, şirketin 2009 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) aldığı çeşitli lisanslar aracılığıyla geniş bir hizmet yelpazesi sunacağını açıkladı.

Bu yeni girişimin, sabit telefon, sanal mobil şebeke, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı hizmetlerini kapsadığı belirtildi. Öcal, GSM çekirdek şebeke altyapıları üzerinde çalışarak mobil telefon hizmetlerinde bir ilke imza attıklarını ve BTK'dan alınan "0510 22X XXXX" numara bloku ile test sürecinin ardından aktif hizmete geçtiklerini ifade etti. Ayrıca, Netgsm'in VoIP, SMS ve internet hizmetleri sayesinde 200 bin civarında aboneye ulaşarak sektörde dördüncü sıraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Netgsm'in altyapı çalışmalarında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli AR-GE projelerine büyük önem verdiği vurgulandı. Şirket, bu sayede elektronik ve yazılım sektörlerinde önemli bir yetkinlik ve altyapıya sahip olduğunu belirtti. Öcal, mobilite ihtiyacının, baz istasyonlarını diğer mobil operatörlerle ortak kullanma zorunluluğunu beraberinde getirdiğini ve bu durumun sanal mobil şebeke hizmetinin önemini artırdığını dile getirdi.

Netgsm'in abone kayıtlarını tamamen elektronik ortamda gerçekleştirdiği, e-Devlet ve akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kolayca abone olunabildiği belirtildi. Böylece, müşterilerin herhangi bir fiziksel bayi ziyareti yapmadan hizmete kaydolabilmeleri sağlandı. Netgsm, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından sektördeki dördüncü büyük oyuncu olarak konumlanıyor ve diğer operatör numaralarının da Netgsm'e taşınabilmesine olanak tanıyor. Şirketin yıl sonuna kadar 3 milyon aboneye ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Belçika'dan İlham Veren Bir Proje
Amazon Ormanlarındaki Yeni Keşif, Tarih Öncesine Ait Bir Dinozor Türü
Yapay Zeka ile Orman Yangınlarına Erken Müdahale
Norveç'te Kuzey Işıkları
Sualtı Enerji Çiftlikleri ve Geleceğin Enerji Çözümleri
Astrolojinin Rehberliğinde Yeni Yıl Kararları
Sağlıklı ve Taze Patatesler İçin Saklama İpuçları
Katlanabilir iPhone Rüyası Şimdilik Ertelendi
Dördüncü GSM Operatörü Olarak Netgsm'in Yolculuğu Başlıyor
-
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreninde Birlik ve İşbirliğini Vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreninde Birlik ve İşbirliğini Vurguladı
Ay Tutulmalarının Büyülü Dünyası
Ay Tutulmalarının Büyülü Dünyası
Bilimsel Keşiflerin Önemi ve Nobel Ödülleri
Bilimsel Keşiflerin Önemi ve Nobel Ödülleri
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Önemli Konuları nelerdir ?
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Önemli Konuları nelerdir ?
Yapay Zeka, Blockchain ve Uzaktan Çalışma Stratejileri nelerdir?
Yapay Zeka, Blockchain ve Uzaktan Çalışma Stratejileri nelerdir?
Doğal Afetlerin Etkileri ve Sonuçları Nelerdir ?
Doğal Afetlerin Etkileri ve Sonuçları Nelerdir ?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Sağlıklı ve Taze Patatesler İçin Saklama İpuçları
Sağlıklı ve Taze Patatesler İçin Saklama İpuçları
Sarımsak ve Soğanı Doğru Şekilde Saklamanın yolları nelerdir ?
Sarımsak ve Soğanı Doğru Şekilde Saklamanın yolları nelerdir ?
Peteklerin Yeterince Isınmaması, Sorunların ve Çözümlerin İncelenmesi
Peteklerin Yeterince Isınmaması, Sorunların ve Çözümlerin İncelenmesi
Ambalajsız Alışverişin Yükselen Trendi
Ambalajsız Alışverişin Yükselen Trendi
Çocuk Oyuncaklarının Gelişimdeki Rolü ve Önemi Nedir ?
Çocuk Oyuncaklarının Gelişimdeki Rolü ve Önemi Nedir ?
Son Haberler
Belçika'dan İlham Veren Bir Proje
Belçika'dan İlham Veren Bir Proje
Amazon Ormanlarındaki Yeni Keşif, Tarih Öncesine Ait Bir Dinozor Türü
Amazon Ormanlarındaki Yeni Keşif, Tarih Öncesine Ait Bir Dinozor Türü
Yapay Zeka ile Orman Yangınlarına Erken Müdahale
Yapay Zeka ile Orman Yangınlarına Erken Müdahale
Norveç'te Kuzey Işıkları
Norveç'te Kuzey Işıkları
Sualtı Enerji Çiftlikleri ve Geleceğin Enerji Çözümleri
Sualtı Enerji Çiftlikleri ve Geleceğin Enerji Çözümleri
Astrolojinin Rehberliğinde Yeni Yıl Kararları
Astrolojinin Rehberliğinde Yeni Yıl Kararları
Sağlıklı ve Taze Patatesler İçin Saklama İpuçları
Sağlıklı ve Taze Patatesler İçin Saklama İpuçları
Katlanabilir iPhone Rüyası Şimdilik Ertelendi
Katlanabilir iPhone Rüyası Şimdilik Ertelendi
Dördüncü GSM Operatörü Olarak Netgsm'in Yolculuğu Başlıyor
Dördüncü GSM Operatörü Olarak Netgsm'in Yolculuğu Başlıyor
Alkollü İçecekler, Bir Denge Meselesi
Alkollü İçecekler, Bir Denge Meselesi
Genç Nesillerin Doğa Sevgisi ve Çevre Bilinci
Genç Nesillerin Doğa Sevgisi ve Çevre Bilinci
Kent Planlamasında Yaya Dostu Alanların Önemi
Kent Planlamasında Yaya Dostu Alanların Önemi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji