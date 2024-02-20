Dördüncü GSM Operatörü Olarak Netgsm'in Yolculuğu Başlıyor

Türkiye'nin telekomünikasyon alanında yeni bir döneme girişi, Netgsm'in dördüncü GSM operatörü olarak abone kabulüne başlamasıyla resmiyet kazandı. Netgsm, kendine has "0510 22X XXXX" numara serisi ile bu ay itibarıyla müşterilerini ağırlamaya başladı. Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, şirketin 2009 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) aldığı çeşitli lisanslar aracılığıyla geniş bir hizmet yelpazesi sunacağını açıkladı.

Bu yeni girişimin, sabit telefon, sanal mobil şebeke, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı hizmetlerini kapsadığı belirtildi. Öcal, GSM çekirdek şebeke altyapıları üzerinde çalışarak mobil telefon hizmetlerinde bir ilke imza attıklarını ve BTK'dan alınan "0510 22X XXXX" numara bloku ile test sürecinin ardından aktif hizmete geçtiklerini ifade etti. Ayrıca, Netgsm'in VoIP, SMS ve internet hizmetleri sayesinde 200 bin civarında aboneye ulaşarak sektörde dördüncü sıraya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Netgsm'in altyapı çalışmalarında, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli AR-GE projelerine büyük önem verdiği vurgulandı. Şirket, bu sayede elektronik ve yazılım sektörlerinde önemli bir yetkinlik ve altyapıya sahip olduğunu belirtti. Öcal, mobilite ihtiyacının, baz istasyonlarını diğer mobil operatörlerle ortak kullanma zorunluluğunu beraberinde getirdiğini ve bu durumun sanal mobil şebeke hizmetinin önemini artırdığını dile getirdi.

Netgsm'in abone kayıtlarını tamamen elektronik ortamda gerçekleştirdiği, e-Devlet ve akıllı telefonlardaki uygulamalar üzerinden kolayca abone olunabildiği belirtildi. Böylece, müşterilerin herhangi bir fiziksel bayi ziyareti yapmadan hizmete kaydolabilmeleri sağlandı. Netgsm, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye'nin ardından sektördeki dördüncü büyük oyuncu olarak konumlanıyor ve diğer operatör numaralarının da Netgsm'e taşınabilmesine olanak tanıyor. Şirketin yıl sonuna kadar 3 milyon aboneye ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.