Doom yeni oyunu Eternal duyuruldu Ne zaman çıkıyor?

Bethesda Softworks gerçekleştirdiği E3 2018 konferansında geliştirici id Software ile birlikte yeni Doom olan Eternal'ı duyurdu.

Doom: Eternal, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. Ne yazık ki oyunun yayınlanan tanıtım fragmanı dışında elimize pek fazla bilgi yok. Oyunun çıkış tarihi de henüz açıklanmadı.

Yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Doom: Eternal, 2016'da çıkan Doom'un direk olarak devam oyunu. Bethesda Softworks tarafından belirtilene göre, hız ve gücün kombinasyonuyla Doom: Eternal birinci şahıs aksiyonunu bir üst seviyeye çıkaracak ve oyun yeni silah, yeni yetenekler ve Mick Gordon tarafından bestelenmiş yeni bir soundtrack sunacak.



Doom: Eternal için ilk oynanış videosu ve detaylar 10 Ağustos'ta düzenlenecek QuakeCon 2018 etkinliği esnasında paylaşılacak.