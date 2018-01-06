Donald Trump; Ben bir dâhiyim

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında kendisinin akıllı olmakla kalmayıp dahi olduğunu söyledi.

TRUMP'A DELİ DİYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

AKIL VE İSTİKRAR SAHİBİYMİŞ

ABD Başkanı Trumy paylaştığı son mesajında “Aslında hayatım boyunca sahip olduğum en büyük iki servet, akli istikrar sahibi olmak ve gerçekten de akıllı olmaktı. Hillary Clinton da kozlarını çok sert onyanı ancak herkesi bildiği gibi başarısız oldu.

HEM BAŞARILI İŞADAMI HEMDE TV YILDIZIYDIM

Ben çok başarılı bir iş adamıyken meşhur bir TV yıldızı ve sonra da ilk demememde ABD başkanı oldum. Sanırım bu akıllı değil, dahi sınıfına girer. Ve çok da istikrarlı bir dahi ifadelerine yer verdi.

ATEŞ VE ÖFKE KİTABI YAYIMLANDI

Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Beyaz Saray'ın Associated Press Muhabiri Michael Wolf'un kaleme aldığı ‘Ateş ve Öfke' kitabı Trump ile ilgili olumsuz ifadelere yer veriyordu.

KAMUOYU KARARSIZ

Trump'ın kendisi dahil yaklaşık 200 kişiyle yapılan röportajlara dayandırılan kitapta Trump'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı, başkanlık görevi için yetersiz olduğu öne sürülüyordu.