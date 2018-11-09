Doktor Salih Mertan evinde intihar etti

Opr. Dr. Salih Mertan, Alsancak Atatürk Caddesi'ndeki evinde intihar ederek hayata veda etti. Yardımsever kimliğiyle tanınan 70 yaşındaki ünlü doktor, son dönemde ağırlaşan parkinson rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçirmekteydi. Salih Mertan'ın ölüm haberi, Altınordu Spor Kulübü'nde üzüntüyle karşılandı. Taziye mesajı yayınlayan kulüp, "Kulübümüzün sembol isimlerinden Salih Mertan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sabah saat 08.00 sıralarında Salih Mertan'ın dairesinden silah sesi duyan apartman görevlisi durumu polis bildirdi. Mertan'ın dairesine giren polis ekipleri, ünlü doktoru ağır yaralı olarak buldu. Anında müdahaleyle ambulansa alınan Salih Mertan, burada hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mertan'ın cansız bedeni, savcının hastanedeki incelemelerini tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

PARKİNSON NEDENİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU

Parkinson hastalığına bağlı olarak ellerinin titremesi nedeniyle araç kullanamayan ve yardımcısı olmadan yürümekte zorlanan, son dönemde rahatsızlığının iyice artması yüzünden zor dönemden geçen Salih Mertan'nın, kendi durumuna çok üzüldüğü öğrenildi. Ekonomik sorunu bulunmayan Mertan'ın, çok yardımsever biri olarak yaşadığı belirtildi.

Salih Mertan, son olarak geçen çarşamba günü UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu U19 takımının, Fransız ekibi Montpellier'e 2-4 yenildiği maçı protokol tribününden takip etmişti.

Altınordu Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve camiamızın sembol isimlerinden, Opr. Dr. Salih Mertan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Salih Mertan, kulübümüzde her dönemde çok değerli katkılar vererek unutulmazlar arasındaki yerini almıştı. Mertan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Salih Mertan'ın cenazesinin, Amerika'da yaşayan 2 kızının İzmir'e gelmesinin ardından pazartesi günü düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

SALİH MERTAN KİMDİR?

İzmir doğumlu Salih Mertan, Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üroloji üzerine öğrenimini tamamladı. Mertan, tıp merkezi ve hastanenin kurucu başkanlığını üstlendi. 40 yıl boyunca çok sevdiği Altınordu Spor Kulübü'ne yönetici olarak maddi- manevi birçok hizmetlerde bulunan Salih Mertan, 2012 yılında kulüpteki şirketleşmenin ardından Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin başkanlık görevini üstlendi.