Doğurdu, çatı katına sakladı, ölüme terk etti

Nisan bebeğin başına gelenler, bir insanın anne dahi olsa ne kadar acımasız ve vicdansız olabileceğini gösterdi. Devrim K. isimli kadın doğurduğu bebeğini önce çatı katında ölüme terk etti. Açlıktan ve bakımsızlıktan can veren küçük yavrunun cesedi yine annesi tarafından gizlice gömüldü. Yavrunun cansız bedeni sokak hayvanları tarafından bulunarak parçalanınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Savcılığa başvurarak, öz yavrusuna yaşattığı dehşeti itiraf eden anne Devrim K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Geçtiğimiz yıl, 38 yaşındaki Devrim K., birliktelik yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Genç kadın hamileliğini iddiaya göre çok geç fark etti ve bu nedenle kürtaj olamadı. 9 ay boyunca ailesinden ve arkadaşlarından hamileliğini saklayan genç kadın, 5 Nisan günü İstanbul'da özel bir hastanede doğum yaptı.

DOĞURDU, ÇATI KATINA HAPSETTİ

22 Nisan tarihine kadar hastanede kalan bebek daha sonra genç kadının Kağıthane'de annesi ile ikamet etmekte olduğu dairenin çatı katında kalmaya başladı. Ve yine iddiaya göre, genç kadın mesaisini aksatmadan işe gidip geliyor, bebeğin bakımı ve beslenmesi ile sadece akşamları ilgileniyor, apartmandaki bir kısım kişilerin ise gündüz çalışması dolayısıyla bebeğin varlığından hiç kimsenin haberdar olmuyordu.

AÇLIKTAN VE BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ

Geçtiğimiz Nisan ayında ise iddiaya göre, Nisan bebek bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Korkuya kapılan genç kadın, poşete koyduğu bebeği Kağıthane Mezarlığına götürerek, bir mezarda yüzeysel olarak gömdü. Fakat, sokak hayvanları tarafından çıkartılıp sürüklenen ölü bebek görevlilerce fark edildi. Sanayi Polis Merkezi Amirliği görevlilerince sol ve sağ bacağı ile bir kısım uzuvlarının sokak hayvanları tarafından koparıldığı tespit edilen bebeğin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.