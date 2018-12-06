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Doğumunun 87. yılında Zeki Müren şarkılarla anıldı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Doğumunun 87. yılında Zeki Müren şarkılarla anıldı

Türk müziğinin sanat güneşi Zeki Müren doğum gününde Şişli Belediyesinin düzenlediği bir konserle anıldı. TRT sanatçısı Ayfer Er tarafından seslendirilen Zeki Müren şarkıları, sevenlerinin bir daha gönlünü fethetti.

Türk müziğinin sanat güneşi Zeki Müren doğum gününde Şişli Belediyesinin düzenlediği bir konserle anıldı. TRT sanatçısı Ayfer Er tarafından seslendirilen Zeki Müren şarkıları, sevenlerinin bir daha gönlünü fethetti.WhatsApp Image 2018-12-06 at 22.26.53

SANAT GÜNEŞİMİZİ ANDIK

Şişli Belediyesi Zeki Müren'i doğum gününde hatırasını yeniden yadetti. Türk müziğini en iyi şekilde icra eden ve sanat güneşi olarak adlandırılan Zeki Müren 6 Aralık 1931 yılında Bursa'da doğdu. Uzun yıllar TRT sanatçılığı yapan Zeki Müren, Türk müziğine bir çok eser kazandırdı. Bestekarlığının yanısıra Türkçeyi en iyi şekilde konuşan ve temsil eden Zeki Müren, sahne sanatına da büyük katkılarda bulundu.

SANATÇILARA İLHAM KAYNAĞI OLDU

Kendinden sonraki nesillere de Türk müziğini sevdiren Zeki Müren 24 Eylül 1996 yılında yine TRT İzmir Televizyonunun bir programı esnasında canlı yayında kalp krizi neticesinde vefat etti. Ölümünden sonra bütün mirasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladığının duyulması, bu büyük sanatçının hatırasını adeta belleklere kazıdı. 

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SEVENLERİNİ MAZİYE DÖNDÜRDÜ

Doğumunun 87. yılında Şişli Belediyesi tarafından bir konserle hatırası yadedilen Zeki Müren için sevenleri Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kültür Merkezinde biraraya geldi. TRT Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayfer Er tarafından seslendirileni Zeki Müren şarkıları, izleyicileri adeta mazilerine döndürdü. TRT sanatçılarından Zeki Çetin'in sahneye çıkarak tebrik ettiği Ayfer Er, çocukluğundan itibaren Zeki Müren'in sanatçılığı ve sanat disiplinini kendisine örnek aldığını söyledi. Konser seyircilerinde iştirakiyle hep bir ağızdan söylenen şarkılarla son buldu.


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