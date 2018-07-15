Doctor Who için yeni sezon fragmanı yayınlandı

Doctor Who serisi ilk kadın doktoruyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 11.sezonu ile ekranlara gelecek dizide ilk kadın doktoru Jodie Whittaker canlandıracak.

Dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen yeni sezon içinde tanıtım videosu yayınlandı. Lafı uzatmadan sizleri yeni doktoromuz ile baş başa bırakalım.

Venüs ve Attack the Block filmlerinden tanıdığımız Whittaker'ın rolün altından kalkıp kalkamayacağını önümüzdeki süreçte beraber göreceğiz.

Doctor Who, 13. doktoru ve 11. sezonuyla bizleri çok fazla bekletmeyecek. BBC, serinin yeni bölümlerinin 2018'in kış aylarında izleyicilerle buluşacağının sözünü verdi.