Doç Doktor Mustafa Girgin cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Elazığ'da öğrenci evinde Çağla Balo'nun sevgilisi olduğu belirlenen Fatih Şemsettin Aktaş, tarafından defalarca bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine olay ile ilgili soruştırmada gizli bir ayrıntıda gün yüzüne çıktı. Çağla Balo ve Doç. Dr. Mustafa Girgin arasında duygusal bir ilişki olduğu araştırılıyor.

Girgin, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Cenaze Törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, öğretim üyeleri, tıp öğrencileri ve Girgin'in yakınları katıldı. Girgin'in eşi Feyza, oğlu Mustafa Can (16), kızı Zeynep Ahsen Girgin (7) tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Girgin'in cenazesi, İzzetpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Harput'ta bulunan aile mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak halen araştırıldığı gelen bilgiler arasında