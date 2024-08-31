Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın nerede olduğu araştırması sürüyor. Son dakika olarak anne Yüksel Güran'da gözaltına alındı!

Anne Yüksel Güran gözaltına alındı!

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde amcanın gözaltına alındığı Narin Güran soruşturmasında ipuçlarıyla araştırma devam ediyor.

2 gün önce abi gözaltına alınmış, ancak adli tıp raporu doğrultusunda bir bulguya rastlanamamış ve serbest bırakılmıştı.

Amca ve annenin gözaltında işlemleri sürüyor. Serbest bırakıp bırakılmayacağı ilerleyen saatlerde belli olacak.