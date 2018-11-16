Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan istifa çağrılarına yanıt

Muhalefet partilerinin çok sert ifadelerle eleştirdiği ve istifasını istediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama geldi. 9 Kasım'da gerçekleştirilen 'hasta ziyareti' büyük tepki çekmiş ve Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etmesi istenmişti.

Ali Erbaş, muhalefetten yükselen istifa çağrılarına yanıt verdi. Gazetecilerin sorduğu Kadir Mısıroğlu sorularına "Gerekli açıklamalar yapıldı" yanıtını veren Erbaş, görevinin başında olduğunu işaret etti.

"TÜKETİM VE GÖSTERİŞ PROPAGANDASI"

Erbaş, şunları söyledi: "Gençlik bir milletin geleceğidir. Bu çağın gençlerine peygamberimiz gibi yaklaşabilirsek elbette bize ilgi göstereceklerdir. Dikkatten kaçmaması gereken husus, bugün gençlerin duygularını etkileyen ve küresel boyutta hayatı kuşatan mekanizmaların, istismar ve çıkara dayalı bir anlayışa sahip oluşudur. Kapitalizmin hayatı her yönüyle kuşattığı günümüzde fark edilmenin bir aracı olarak lanse edilen tüketim ve gösteriş propagandasına en çok gençler maruz kalmaktadır maalesef.

Tefrika ve anarşi projeleriyle üretilen terör örgütleri tuzaklarını gençliğin duygularının güzergahına kurmaktadırlar. En büyük sorumluluklarımızdan biri de gençliğimize doğru bir rehberlik yapmaktır. Onları inanç ve medeniyet değerleri ile buluşturmaktır. Yargılayan, sorgulayan dikte eden bir tavırdan öte dertleri ile ilgilenen, kalplerine dokunan umut veren ve ikna eden bir yaklaşımı öne çıkarmalıyız gençlerimiz için."

Yazar Kadir Mısıroğlu, Ali Erbaş'ı 'şeyhülislam' diye niteleyip kendisini ziyaret etmesini ‘tarihi bir hadise' olarak yorumlamıştı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de söz konusu ziyaretin 'insani' olduğunu belirterek, "Hasta ziyaretinin siyaseti olmaz" demişti.