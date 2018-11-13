Diyanet Başkanı Erbaş'tan Fesli Kadir tepkilerine yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım öncesi Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı açıklamalarıyla tanınan Fesli Kadir lakaplı Kadir Mısıroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaret kamuyounun geniş bir kesimi tarafından tepkiyle karşılandı. Ali Erbaş, tepkilere bugün yanıt verirken, 'hakkının yendiğini' ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı olarak resmi üniformasıyla 'Fesli Kadir'i ziyaret eden Ali Erbaş, yapılan eleştiriler için 'kurum itibarsızlaştırılmak isteniyor' dedi.

'Kul hakkı' konusunda derin bir hassasiyete sahip olduklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yapmış olduğumuz her sohbetimizde, konuşmamızda değinmeden geçemediğimiz en önemli hususlardan birisi 'aman ha kul hakkında dikkat edelim' ifadesidir. Bu meyanda farklı beklentilerle kişileri itibarsızlaştırmak kul hakkını ihlal etmektir." ifadelerini kullandı.

Muhalefetten gelen Kadir Mısıroğlu eleştilerinin Diyanet'i itibarsızlaştırmak istediğini öne süren Erbaş, istifa çağrılarına ise yanıt vermedi.

"KUL HAKKI İHLALİDİR"

Erbaş, "Bir diğeri en açık şekliyle emeğin gasp edilmesi kul hakkını ihlaldir. Hiç kimse kimsenin emeğini gasp etmeyecek. Kuranı Kerim'de bu konuya çeşitli ayetlerde dikkat çekilmekte ve özellikle insanın insanı sömürmesine yönelik vasıtaların ortadan kaldırılması için mücadele teşvik edilmektedir. Çünkü arada bir kul hakkı vardır. Dünya esasında bugün bunun ızdırabını yaşamaktadır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısı açlıkla mücadele etmekte, yarısı da toklukla mücadele etmektedir" ifadesini kullandı.