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DİSK asgari ücret için rakam belirtti
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Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

DİSK asgari ücret için rakam belirtti

Hükümet ile sendikalar arasındaki asgari ücret görüşmelerine kısa bir süre kala Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK), asgari ücret için rakam belirtti.

İstanbul Mimarlar Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hükumete asgari ücret beklentisini açıkladı. Genel Başkan Çerkezoğlu ve yönetim kurulunun katıldığı toplantıda, asgari ücretin net 2bin 800 TL'ye çıkarılması istendi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) İstanbul Mimarlar Odası'nda yaptığı basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Asgari ücret hakkında talebini getiren Çerkezoğlu, "Net 2 bin 800 lira olmalıdır." dedi.

'ÇALIŞANLARIN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR'

Toplantıda konuşan Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret on milyonların derdidir" ifadelerini kullandı.

ÇERKEZOĞLU: NET 2 BİN 800 TL OLMALI

Asgari ücret pazarlığının sıradan bir pazarlık olmadığını belirten Çerkezoğlu, "Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır" diye konuştu.


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