Diş Eti Kanaması Neden Olur?

Diş Eti Hastalıkları: En sık görülen neden diş eti hastalıklarıdır. Gingivitis (diş eti iltihabı) ve periodontitis (diş eti hastalığı), diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık, şişlik ve kanama gibi belirtilere neden olabilir.

Kötü Ağız Hijyeni: Diş fırçalama, diş ipi kullanımı veya düzenli diş hekimi kontrolleri eksikliği diş etlerinde plak birikimine ve bunun sonucunda iltihaba yol açabilir.

Diş Fırçalama Tekniği: Aşırı sert veya yanlış diş fırçalama tekniği diş etlerini tahriş edebilir ve kanamalara sebep olabilir.

Yanlış Diş Fırçası veya Diş İpi Kullanımı: Diş etlerini tahriş edebilecek sert veya yanlış şekilde kullanılan diş fırçaları veya diş ipleri kanamaya neden olabilir.

Yanlış Beslenme Alışkanlıkları: Vitamin eksikliği veya dengesiz beslenme diş eti sağlığını etkileyebilir ve kanamalara neden olabilir.

Hormonal Değişiklikler: Hamilelik veya menopoz gibi hormonal değişiklikler, diş etlerinin hassaslaşmasına ve kanamasına neden olabilir.

Sigara İçme: Sigara içmek, diş etlerini tahriş edebilir ve kanamalara yol açabilir. Ayrıca, sigara içmek diş eti hastalıklarının gelişimini hızlandırabilir.

Eğer diş etlerinizde kanama yaşıyorsanız, bu durum diş eti hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Diş eti kanaması devam ediyorsa veya ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, bir diş hekimine veya periodontiste (diş eti hastalıkları uzmanı) danışmanız önemlidir. Diş eti sağlığını korumak için düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanımı, dengeli beslenme ve düzenli diş hekimi kontrolleri önemlidir.