Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Osman'ın başrol oyuncularından Burak Özçivit, imaj değişikliğine gitti. Özçivit'in yeni imajı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Diriliş Osman'ın başrol oyuncularından Burak Özçivit, imaj değişikliğine gitti. Özçivit'in yeni imajı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyiciyle buluşan Diriliş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi.

Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman?
Türkiye'nin rakibi Andorra
Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber
Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor mu?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Çağlar Çorumlu yeniden Güldür Güldür'de
Yılın futbolcusu Ronaldo
-
Çok Okunanlar
Seren Serengil düşük yaptı
Seren Serengil düşük yaptı
Berkay Özcn Başakşehir'de
Berkay Özcn Başakşehir'de
Florin Andone Galatasaray'da
Florin Andone Galatasaray'da
Thiago Maia Beşiktaş'ta
Thiago Maia Beşiktaş'ta
Benzine ve motorine yeni zam!
Benzine ve motorine yeni zam!
FETÖ'cü damat hastaneye kaldırıldı
FETÖ'cü damat hastaneye kaldırıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
Diriliş Osman ne zaman başlıyor?
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman?
Beşiktaş Ümraniyespor maçı ne zaman?
Türkiye'nin rakibi Andorra
Türkiye'nin rakibi Andorra
Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Seda Sayan ile Sermiyan Midyat aşk mı yaşıyor?
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber
Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor mu?
Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor mu?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Çağlar Çorumlu yeniden Güldür Güldür'de
Çağlar Çorumlu yeniden Güldür Güldür'de
Yılın futbolcusu Ronaldo
Yılın futbolcusu Ronaldo
Berkay Özcn Başakşehir'de
Berkay Özcn Başakşehir'de
Florin Andone Galatasaray'da
Florin Andone Galatasaray'da
Seren Serengil düşük yaptı
Seren Serengil düşük yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji