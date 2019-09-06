Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Osman'ın başrol oyuncularından Burak Özçivit, imaj değişikliğine gitti. Özçivit'in yeni imajı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak izleyiciyle buluşan Diriliş Osman dizisinde Osman Bey, karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit, yeni rolüne sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Özçivit, yepyeni haliyle sevenlerinin merakını sonunda giderdi.

Aylar öncesinden eğitim almaya başlayan Özçivit, rolü için imaj değişikliğine gitti. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.