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Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü aydınlatma direğini yola devirdi
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Gündem - - Editör: Serkan BAŞTIMAR

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü aydınlatma direğini yola devirdi

Beşiktaş'ta hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü kaldırıma cıktı,aydınlatma direğine çarpan kamyonet direği yola devirdi.Olay esnasında herhangi birinin kaldırımda olmaması faciayı engelledi.

Maslak yönünde seyir halinde olan kamyonet , TEM otoyolu Levent bağlantı yolunda kaza yaptı.Virajda kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı ve çarptığı aydınlatma direğini yola devirdi.Bu sırada kaldırımda yürüyen kimselerin olmaması faciayı engelledi.Kazayı herhangi bir yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü bir süre şok geçirdi.Olaydan sonra hemen gelip yardıma koşan sürücüler yola devrilen direği kenara çekerek trafik akışını sağladı.Direkteki akımın elektrik ekipleri tarafından kesilmesiyle önlem alındı.Kamyonet ve devrilen direk olay yerine gelen çekici tarafından alınarak kaldırıldı.


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