Dinler Arası Diyalog ve Toplumsal Uyumun Güçlenmesi
Dini inançlar ve farklı inanç sistemleri arasındaki çatışmalar, uzlaşma ve diyalog yoluyla çözülebilir, bu süreç küresel barış potansiyeline sahiptir.
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