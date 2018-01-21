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DİKKAT...Bitcoin için son uyarı

Nobel ödüllü ekonomist Robert Shiller'den kripto para birimi Bitcoin yatırımcılarını korkutacak bir açıklama geldi. Bitcoin'in gerçek bir değere sahip olmadığını savunan Shiller, ''Bitcoin her an tamamen çökebilir ve herkes onu unutabilir. Bu çok olası bir sonuç. Ancak o ana kadar uzun zaman, hatta 100 yıl geçebilir.'' dediNobel ödüllü ekonomist Robert Shiller, toplumun fiyat konusunda bir konsensüse gelmediği sürece Bitcoin'in gerçek değere sahip olmayacağını savundu.CNBC'ye konuşan Ekonomist Shiller, 'Altın gibi diğer varlıkların, insanlar bunları yatırım için değerlendirmese de bir fiyatı v


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