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Melih Göğebakan

DİKKAT!!! ABD Sınırını Geçmeye Çalışırken Çok Sayıda Göçmen Ölüyor

Ve korkulan gerçekleri Amerika'da yetkili ağızdan doğrulandı:

Son verilere göre daha çok Güney Amerika ülkelerinden ABD'ye iltica talebinin yoğunlaştığı, Avrupa'dan da Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Romanya'dan iltica taleplerinin arttığı görülüyor.

Aynı dönemlerde, Ukrayna'dan 68 bin 457 kişi, Rusya'dan 45 bin 969 ve Romanya'dan da 12 bin 824 kişi Meksika sınırından geçerek iltica talebinde bulundu.

Türk vatandaşlarının uçakla ya Cancun ya da başkent Mexico City'e geldikleri, buradan da El Paso sınırından ABD'ye geçerek sığınma talebinde bulundukları, bu kişilerin daha sonra ya Arizona ya da Teksas'ta bulunan ABD Göçmenlik Dairesi'ne ait tutukevlerine götürüldüğü kaydedildi.

Sığınma talebinde bulunan Türkler'in çoğunluğunun Türkiye'de ücret karşılığında yasadışı kişi ve örgütler tarafından ABD'ye getirildiği, bazı Türkler'in de kendi imkanlarıyla aracı kullanmadan El Paso sınırından ABD'ye geçtiği öğrenildi.

Her geçen gün bu kervana 100'ler ekleniyor.korkutucuyu açıkladı ABD!

Ulusal Göç Enstitüsü'nden (INM), yapılan açıklamada, ülkede 186 gün süreyle yasal olarak kalmalarına izin verilen yabancı sayısının 9 bin 720 olduğu belirtilerek, diğer göçmenlerden de Çoklu Göç Formu'nu doldurmaları istendi.

INM verilerine göre Meksika'da, 2022'de 287 binden fazla yabancı sınır dışı edildi. Aynı yıl 192 bin 530 kişinin ülkeye mülteci başvurusunda bulunduğu, bunlardan 76 binin ise Haitili olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Türkiye 2022 raporu ilerlen haftalarda açıklanacak.

Gelelim en üzücü canlara mal olan konuya! Arizona ve Teksas'ta yer alan morgda, ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin cesetleri bekletiliyor.

Morgda yatanların çoğunun kimlikleri belirsiz.

Yanlarında bulunan eşyalar, bir dizi dolabın içinde saklanıyor.Malesef Türk vatandaşlarımızda var.

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