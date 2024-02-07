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Eğitim
-
07.02.2024 13:38
-
Editör:
HG Editör
Dijital Dönüşüm, Eğitimde Teknolojinin Rolü ve Değişen Öğrenme Yaklaşımları
Öğrenciler ve Öğretmenler İçin Yeni Fırsatlar ve Zorluklar
Eğitim
Dijital Dönüşüm
Teknoloji
Öğrenme Yöntemleri
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