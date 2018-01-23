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Dijital cihazlarınızı korumak istiyorsanız bu şifreleri kullamayın
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Teknoloji - - Editör: Merve Ece İNAN

Dijital cihazlarınızı korumak istiyorsanız bu şifreleri kullamayın

Geçtiğimiz yıl beş milyondan fazla şifrenin hackerlar tarafından ele geçirildiğini göz önüne alacak olursak, uzmanlar artık şifre ve parola konusunda bilgilenilmesi gerektiğini kaydediyor.

Yapılan araştırmalar teknolojiyle bu kadar iç içe olmamıza ve hayatımızın neredeyse tamamını kaplar hale gelmesine rağmen hala şifre ve parola koyarken hatalı davrandığımızı ortaya koyuyor.

Siber güvenlikteki en temel korunma önlemlerinin başında gelen şifre ve parolaları belirlerken, hatalı davranıldığını belirten uzmanlar, bilgisayar kullanıcılarının bu konuda sınıfta kaldığını işaret ediyor.

Geçtiğimiz yıl beş milyondan fazla şifrenin hackerlar tarafından ele geçirildiğini göz önüne alacak olursak, uzmanlar artık şifre ve parola konusunda bilgilenilmesi gerektiğini kaydediyor.

Global antivirüs yazılım kuruluşlarından biri olan ESET, 2017'nin en kötü şifrelerini sıraladı ve bu şifrelerden uzak durulması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan araştırmalara dikkat çeken ESET, çoğu bilgisayar kullanıcısının hesaplarını güvence altına almak için koyduğu şifrelerin hackerlar tarafından gülünç bulunduğunu vurguluyor.

Dijital cihaz kullanıcılarının dikkatli olması gereken en önemli noktanın şifre ve parola seçimi olduğunu savunan uzmanlar, bilgisayar korsanları tarafından global düzeyde sızdırılan beş milyondan fazla şifrenin incelenmesine dayandığını savunuyor.

Peki ama yılın en kötü 30 şifresi ne? İşte ESET'in sıraladığı yılın en kötü şifreleri:

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master

21. hello

22. freedom

23. whatever

24. qazwsx

25. trustno1

26. 654321

27. jordan23

28. harley

29. password1

30. 1234


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