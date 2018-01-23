Dijital cihazlarınızı korumak istiyorsanız bu şifreleri kullamayın

Yapılan araştırmalar teknolojiyle bu kadar iç içe olmamıza ve hayatımızın neredeyse tamamını kaplar hale gelmesine rağmen hala şifre ve parola koyarken hatalı davrandığımızı ortaya koyuyor.
Siber güvenlikteki en temel korunma önlemlerinin başında gelen şifre ve parolaları belirlerken, hatalı davranıldığını belirten uzmanlar, bilgisayar kullanıcılarının bu konuda sınıfta kaldığını işaret ediyor.
Geçtiğimiz yıl beş milyondan fazla şifrenin hackerlar tarafından ele geçirildiğini göz önüne alacak olursak, uzmanlar artık şifre ve parola konusunda bilgilenilmesi gerektiğini kaydediyor.
Global antivirüs yazılım kuruluşlarından biri olan ESET, 2017'nin en kötü şifrelerini sıraladı ve bu şifrelerden uzak durulması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.
Yapılan araştırmalara dikkat çeken ESET, çoğu bilgisayar kullanıcısının hesaplarını güvence altına almak için koyduğu şifrelerin hackerlar tarafından gülünç bulunduğunu vurguluyor.
Dijital cihaz kullanıcılarının dikkatli olması gereken en önemli noktanın şifre ve parola seçimi olduğunu savunan uzmanlar, bilgisayar korsanları tarafından global düzeyde sızdırılan beş milyondan fazla şifrenin incelenmesine dayandığını savunuyor.
Peki ama yılın en kötü 30 şifresi ne? İşte ESET'in sıraladığı yılın en kötü şifreleri:
1. 123456
2. password
3. 12345678
4. qwerty
5. 12345
6. 123456789
7. letmein
8. 1234567
9. football
10. iloveyou
11. admin
12. welcome
13. monkey
14. login
15. abc123
16. starwars
17. 123123
18. dragon
19. passw0rd
20. master
21. hello
22. freedom
23. whatever
24. qazwsx
25. trustno1
26. 654321
27. jordan23
28. harley
29. password1
30. 1234