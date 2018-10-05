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Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık

Çıraklık eğitimi alan gençlere devletten güzel haber. Nitelikli işgücü yetiştirmede önemli rol oynayan çıraklar yeni dönemde devletten bin 602 TL harçlık alacak.

Nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulan Türkiye'de çıraklık kurumu yeniden düzenleniyor. İşverenlerin 'nitelikli işgücü' ihtiyacını karşılayan çıraklar bundan böyle bin 602 TL harçlık alacak. Bir dizi yeni düzenlemeyle çıraklığı 'profesyonel' hale getiren hükümet, 8 aylık mesleki eğitimin ardından çırak olacak olan gençlere hem harçlık hem de sağlık sigortası sağlayacak.

Yeni düzenlemeye göre gençler çırak olmadan önce 8 aylık bir mesleki eğitimden geçirilecek. Bu eğitimden başarıyla ayrılan çıraklar, çalıştıkları işletmeden devlet tarafından verilen bim 602 TL'lik harçlık alacak. Ayrıca gençlerin meslek hastalığı ve iş kazası gibi genel sigorta primleri de devlet tarafından ödenecek.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında hangi mesleklere yönelik eğitim verileceği sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin taleplerine göre belirlenecek.

2019'DA DA DESTEK VERİLECEK

Meslekı eğitim kapsamına alınan işletmelerde stajyer ve çıraklara devlet desteği 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde de verilecek. Buna göre 20'den az personel çalıştıran işletmeler için asgari ücretin üçte ikisi, 20 ve üzeri personel çalıştıran işletmeler için de üçte biri kadar ödeme yapılıyor.


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