Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Devletin zirvesi şehit cenazesinde buluştu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Devletin zirvesi şehit cenazesinde buluştu

Afrin'e düzenlenen harekatın 3. gününde şehit düşen Astsubay Musa Özalkan'ın Ankara'daki cenaze törenine devletin zirvesi tam kadro katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü YPG'nin güney sınırımızdaki yuvalanmasına son vermek adına gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. 30 yaşındaki şehit için Ahmet Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreni devletin zirvesine ev sahipliği yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düşen Astsubay Özalkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı helallik için mihenk taşına getirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağladığı görüldü. 2 yıllık evli ve 5 aylık kızı bulunan şehit Musa Özalkan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

DEVLETİN ZİRVESİ ŞEHİT CENAZESİNDE BULUŞTU

Şehit Üstçavuş Özalkan'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile şehidin yakınları katıldı.

Şehit Üstçavuş Özalkan, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenden sonra Ayaş ilçesi Bayat Köyü Mezarlığına defnedildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş, Vagner Love transferini her an duyurabilir
Devletin zirvesi şehit cenazesinde buluştu
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Öğrenciler sömestrda neler yapabilir
Dijital cihazlarınızı korumak istiyorsanız bu şifreleri kullamayın
İşte soğuk algınlığından kurtulmanın reçetesi
Tırnak mantarıyla mücadele mümkün
Amerika'da ilk kasasız süpermarket açıldı
Romatizma bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubunda gözlemleniyor
-
Çok Okunanlar
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Masa başı çalışma geçmeyen omuz ağrılarını tetikliyor
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Rahim ağzı kanserinin nedenleri
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Yeni teknoloji radyoterapi cihazları çocukluk çağı kanserlerinde çok etkili!
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Dilde kıllanma hastalığı her geçen gün artıyor
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştı
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
Griple mücadelede bilinmesi gerekenler
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Son Haberler
Beşiktaş, Vagner Love transferini her an duyurabilir
Beşiktaş, Vagner Love transferini her an duyurabilir
Devletin zirvesi şehit cenazesinde buluştu
Devletin zirvesi şehit cenazesinde buluştu
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Öğrenciler sömestrda neler yapabilir
Öğrenciler sömestrda neler yapabilir
Dijital cihazlarınızı korumak istiyorsanız bu şifreleri kullamayın
Dijital cihazlarınızı korumak istiyorsanız bu şifreleri kullamayın
İşte soğuk algınlığından kurtulmanın reçetesi
İşte soğuk algınlığından kurtulmanın reçetesi
Tırnak mantarıyla mücadele mümkün
Tırnak mantarıyla mücadele mümkün
Amerika'da ilk kasasız süpermarket açıldı
Amerika'da ilk kasasız süpermarket açıldı
Romatizma bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubunda gözlemleniyor
Romatizma bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubunda gözlemleniyor
Çocuklarınızın yarıyıl tatilinde ara öğün tüketmesine özen gösterin
Çocuklarınızın yarıyıl tatilinde ara öğün tüketmesine özen gösterin
Sömestrı çocuklarınıza verimli kılmak mümkün
Sömestrı çocuklarınıza verimli kılmak mümkün
Cildinizdeki lekelenmeleri hafife almayın
Cildinizdeki lekelenmeleri hafife almayın

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık