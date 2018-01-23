Devletin zirvesi şehit cenazesinde buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü YPG'nin güney sınırımızdaki yuvalanmasına son vermek adına gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, memleketi Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. 30 yaşındaki şehit için Ahmet Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze töreni devletin zirvesine ev sahipliği yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.

YPG/PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit düşen Astsubay Özalkan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı helallik için mihenk taşına getirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağladığı görüldü. 2 yıllık evli ve 5 aylık kızı bulunan şehit Musa Özalkan, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

DEVLETİN ZİRVESİ ŞEHİT CENAZESİNDE BULUŞTU

Şehit Üstçavuş Özalkan'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ ile Hakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile şehidin yakınları katıldı.

Şehit Üstçavuş Özalkan, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenden sonra Ayaş ilçesi Bayat Köyü Mezarlığına defnedildi.