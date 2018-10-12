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Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı

Afyonkarahisar'da reçete iptal ettirmek isteyen bir hasta ile annesi doktorun saldırısına uğradı. Annesiyle birlikte doktor tarafından darp edilen vatandaş, yasalar sadece doktorları koruyor diyerek tepkisini dile getirdi.

Sağlıkta şiddet haberlerinde bu kez hasta mağdur ile fail yer değiştirdi. Afyonkarahisar'da 34 yaşındaki Erkan Peynircioğlu isimli vatandaş, reçete iptali için gittiği Uzman Doktor T.M. tarafından darp edildi. 24 yaşındaki annesiyle birlikte doktorun saldırısına uğrayan şiddet mağduru vatandaş, yasalar sadece doktorları koruyor diyerek tepkisini dile getirdi.

Edinilen bilgilere göre Erkan Peynircioğlu, karın ağrısı şikayeti nedeniyle annesiyle birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada Uzman Doktor T.M.'ya muayene olmak için randevu aldı. Muayene sırası gelince doktorun odasına giren hasta Peynircioğlu'nun iddiasına göre doktor 30 saniye yüzüne baktıktan sonra reçeteyi yazdı ve hastayı gönderdi. Duruma tepki gösteren vatandaş, başka bir doktora görüneceğini belirterek reçete iptalini istedi. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen doktor, Erkan Peynircioğlu'na hakaret ederek üzerine yürüdü. Hastanın boğazına sarılan doktor, ayırmak isteyen 24 yaşındaki Anne Sabriye Peynircioğlu'na da tekme attı.

ANNE VE OĞLUNU DARP ETTİ

Dışarı çıkan Peynircioğlu doktorun kendisini iyi muayene etmediğini düşünerek başka bir doktora muayene olmak istedi. Bunun için T.M.'nin sekreterine giderek girişi ve reçetenin iptal edilmesini isteyen Peynircioğlu, odadan çıktıktan sonra doktorun kendisini çağırması üzerine yeniden odaya girdi. Odada iddiaya göre doktor T.M., Erkan Peynircioğlu'na hakaret etti. Odadan çıkan Erkan Peynircioğlu, annesiyle birlikte doktor hakkında şikayet dilekçesi yazmak üzere Hasta Hakları Birimi'ne gitti. Bu sırada yanına gelen doktor, Peynircioğlu'nun boğazına sarıldı, ayırmaya çalışan annenin de karnına vurdu. Erkan Peynircioğlu ve annesi Sabriye Peynircioğlu, doktor T.M.'den şikayetçi oldu.

"BUNLAR MIYDI BENİ SORANLAR"

Yaşananları anlatan Erkan Peynircioğlu, Karnımda meydana gelen rahatsızlıktan dolayı hastaneye geldim. Saat 09.00'dan önce gelerek odanın önünde beklemeye başladım. Doktor saat 09.15'te henüz gelmemişti. Sekretere doktorun ne zaman geleceğini sordum. Sekreter geleceğini ifade etti. Birkaç dakika sonra doktor geldi ve muayene başladı. Sıramız geldiğinde biz de içeri girdik. Doktor sekretere dönerek 'Bunlar mıydı beni soranlar' dedi. Sekreter kafasını eğerek 'hayır' dedi. Ben daha sonra muayene olacağım paravanın arkasına geçtiğimde sekreter beni göstermiş 'Sizi soran bu' diye. Annem görmüş sekreterin işaret ettiğini. Doktor beni 30 saniyede muayene etti. Herhangi bir şekilde dokunmadı veya ultrason istemedi. Daha sonra reçete yazıp gönderdi dedi.

BAŞHEKİM İNCELEME BAŞLATTI

Anne ve oğlunu darp ettiği iddia edilen doktor T.M. konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Doktorun kendisini iyi muayene etmediğini düşündüğü için başka bir doktora muayene olmak istediğini ve girişi ve reçeteyi iptal ettirmeye çalıştığını kaydeden Peynircioğlu, Sekretere girişimin iptal edilmesini istedim. Reçetenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Hasta çıktıktan sonra sekretere kağıdı bıraktım ve tekrar dışarı çıktım. Biraz bekledikten sonra kapı açıldı ve doktor eliyle 'Sen sen gel buraya' diye beni çağırdı. Şaşırdım nasıl bir doktor hastasını böyle çağırır diye. İçeri girdim 'Buyur hocam' dedim. Bana 'Sen ne yapmaya çalışıyorsun' diye sordu. Bir şey yapmadığımı söyledim. Reçetenin iptalini istedim. Beni sözleriyle tahrik etmeye çalıştı. Sadece başka doktora muayene olmak istediğimi söyledim. Doktor bana 'Sekreter ben emretmeden iptal edemez. Emrediyorum iptal etmeyeceksin' dedi. Kendisine 'Uzatmayalım' dediğim halde 'Beyaz Masayı ara, gelsinler seni götürsünler' diyerek beni tehdit etmeye devam etti. Daha sonra 'Sen pisliksin' diye bana hareket etmeye devam etti. Daha sonra güvenlik geldi ve doktoru tutmaya başladı. Ben hiçbir tepki vermedim. Sağ olsun yasalarımız sadece doktorları koruyor. Ben orada bir şey yapmış olsam başıma gelecekleri biliyorum. Ama doktor o yasaya dayanarak benim onurum ve gururumla oynayabiliyor. Bunları annemin yanında bana yaptı diye konuştu.

VATANDAŞ ADLİ SÜREÇTEN UMUTSUZ

Doktorun odasından çıktıktan sonra Başhekimliğe gittiğini fakat başhekimin hastane içerisinde denetlemede olduğunu görevlilerin kendisine söylediğini anlatan Erkan Peynircioğlu, şunları kaydetti

Başhekim olmayınca Hasta Hakları Bölümü'ne gittim. Orada durumu anlattım ve dilekçe yazıyordum. O esnada arkam kapıya dönüktü ve doktor geldi boynumdan sıkmaya başladı. Boynumu parçaladı. Annem ayırmaya kalktı. Annemin karnına vurarak ittirmiş. Doktordan davacı ve şikayetçiyim. Sadece doktorları koruyan bir yasa istemiyoruz. Hastaların da hakları olsun istiyoruz. Ayrıca muayene odalarında hastayla doktorun iletişime geçtiği bölümde kamera olsun istiyoruz. Hem de ses kayıtlı olsun. 'Doktor haklı' diyecekler. Ama kamera olsun. Bu darp iziyle kalmış oldum.

"TEKME ATTI, KOLUMA VURDU"

Anne Sabire Peynircioğlu da oğlunu kurtarmak isterken doktor T.M.'nin kendisini de darp ettiğini öne sürdü. Kendisini ilk önce doktorun muayene odasındayken ittirdiğini belirten Peynircioğlu, Hasta haklarına dilekçe yazarken doktor geldi ve oğluma arkadan saldırdı. Geldiği gibi oğlumun boğazına sarıldı. Oğlumun elini çekmeye çalıştık. O esnada bana tekme vurdu. Tekme karnıma geldi. Elime de vurdu. Yere düştüm. Bize hakaret etti. Böyle bir doktor görmedim. Sinir krizi geçirdim dedi.

BAŞHEKİM İNCELEME BAŞLATTI

Anne ve oğlunu darp ettiği iddia edilen doktor T.M. konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.


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