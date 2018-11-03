Devlet gibi davranan Fener Patriği, Ukrayna ile resmi anlaşma imzaladı

Ukrayna lideri Petro Poroşenko, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Poroşenko, Ukrayna Ortadoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti.

FENER PATRİĞİ SAMAN ALTINDA SU YÜRÜTÜYOR

Ukranya Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyareti İşbirliği anlaşması imzalanmasına sahne oldu.

Fener Rum Patriği Barthohomeos ile biraraya gelen Poroşenko, ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tarihi bir gün. Ekünemik Patrik ile işbirliği ve ortak çalışma anlaşması imzaladık".

Ekim ayında Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul etmişti.

RUS ORTODOKS KİLİSESİ İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Bunun üzerine Rus Ortodoks Kilisesi, pazartesi günkü Kutsal Sinod toplantısında, Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesme kararı almıştı.