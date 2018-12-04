Devlet Bahçeli terör finansörlerine ateş püskürdü

MHP Meclis Grup Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla başladı. Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'den oluşturulmak istenen 'sınır kontrol güçlerine' ekonomik kaynak sağlayacak olan Suudi Arabistan yönetimine sert tepki gösterdi.

Konuşmasına kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleriyle başlayan Bahçeli, şarkıcı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural arasında geçtiği iddia edilen darp olayının medyada geniş yer bulmasına tepki gösterdi. Tanınmayan kadınların yaşadıklar şiddet olaylarının medyada yer almamasını eleştiren MHP lideri, "Kadın cinayetlerinin azap verici ölçüde yükselmesi, utanç duyulması gereken bir ilkelliktir." dedi.

"ABD TERÖRLE YANAK YANAĞADIR"

G20 Liderler Zirvesi'ne değinen Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadeledeki etkin rolünün altını çizerken 'müttefik' ABD'yi topa tuttu. Türkiye ile ABD'nin müttefikliğini ahlaki zorunluluk olarak değerlendiren MHP lideri, "Ancak ABD müttefiklik hususlarına uzaktır. Terörle yanak yanağıdır. ABD kimi kimden korumakta, neyi gözlemlemek için hazırlık yapmaktadır? PKK, YPG'yi alanen kontrol altına alması ne onurla, ne gurrla jne de ittifakla bağdaşmaktadır." dedi.

"EMPERYALİZMİN UŞAĞI OLMUŞ İSLAM ÜLKELERİ"

Bahçeli'nin eleştiri oklarının hedefi ise Suudi Arabistan yönetimi oldu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'den oluşturulması planlanan gözlem noktalarını tehdit olarak değerlendiren Bahçeli, teröristleri finansa edecek olan Suudi Arabistan'a ise ateş püskürdü. Bahçeli, "Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur." dedi."

"Saklayacak gizleyecke bir şey yoktur. Gözlem noktalaırnın amacı terör ajanlığı, terörist seviciliğidir. Fırat'ın doğusu temizlenene kadar ya hainle teslim alınır ya da sığınaklarında imha edilir. Ok yaydan çıkmış, mızrak çuvalı ezip geçmiştir. Gözlem noktalarından Türkiye'yi izleyen ABD derin bir çukurdadır. Bu devletin ayranı bir kabarırsa aminallah herkes kaçacak yer arar. Gözlem noktalarını finansa edecek develtin Suudi Arabistan olacağı iddiaları yürek burkuyor."

"Emperyalizmin tutsağı olmuş bu ülkelerin neresi İslam, nereleri doğrudur. Günahla kol kola giren iradeniz ve icazetsiz yönetimle ecdanın sırtına saplanmış zehirli hançerden başkası değidlir. Suusi Arabistan Allah'tan korkuyorda önce işlediği vahşi cinayetin ehsabını versin."

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Hasta çocuğuna ekmek ve süt almaya giderken polis saldırısıyla ağır yaralanan kadın bütün Fransa'yı ayağa kaldırmıştır. Fransa şaşkındır, tedirgindrir. Gezi olayalrı sırasında polisin göstericiler meşru müdahalelerinden rahatsoz olan Fransa orantısız tepkiye vtevessül etmiştir. Fransa'nın OHAL ilanını tartışamaya başlaması çok manidardır. Temennimiz olayların yatışmasıdır.

"Göstericilerin giydiği yeleklerin sarı mı siyah mı olduğundan ziyade şiddet olaylarının deşifresi pek çok şeyi ortaya çıkaracak, Gezi Parkı eyleminin iç yüzü daha da ortaya çıkacaktır. Düşmanlığın hiçbir ülkeye yararı yoktur. Türkiye'ye yapıalcak bütün kötülüklerin hesabı vardır. Ne Fransa ne Almanya bunlardna muaf olamayacaktır. Allah doğrunun yardımcısıdır. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmayacaktır.