Devlet Bahçeli: Kaşıkçı cinayeti uluslararası soruna dönüşmüştür

MHP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gündeminde Cemal Kaşıkçı cinayeti verdi. Cinayetin uluslararası soruna dönüştüğünü kaydeden Bahçeli, Suudi yönetiminin sert ifadelerle eleştirdi. Suudi Kraliyet Ailesi'nin cinayeti örtbas etmek için gayret gösterdiğini belirten MHP lideri, "Suudi yetkililer suçululuğun verdiği telaşla yanlış üzerine yanlış yapmaktadır. Veliaht prens için çember daralmaktadır." dedi.

Yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme hakkında da konuşan Devlet Bahçeli, kulislerin hareketlenmesine ve 'ittifak' söylentilerine neden olan görüşmeyle ilgili olarak, "Görüşmenin gündemini ev sahibi belirler." dedi.

BAHÇELİ'DEN KANDİL TEBRİĞİ

"Dün Mevlid Kandili'ni dua ve şükran ile andık. Kandiller nefsin yanıltıcı istek ve arzularından uzaklaşmayı sağlayan müstesna zamanlardır. Peygamberimiz, dürüstlük, iyi niyet, hoşgörü meşalesiydi. Sözü dinlenirdi, herkes tarafından takdir edilirdi. Eminliğinden hiç şüphe duyulmazdı. Ne mutlu bize ki, onun izinden yürüyoruz. Peygamberimizin doğumu beşeriyet tarihinin en önemli hadiselerindendir. Tıpkı bugünkü gibi mazlumlar inim inim inliyordu. Peygamberimizin doğumu ile huzur ve refah yeniden yeşermişti. İslam toplulukları dinimizin ana rotasından ne zaman ayrılmışsa savrulmuştur. Müslüman coğrafyası öyle bir buhrana girmiştir ki, haksızlıklar ve zulüm çoğalmıştır. Zillet bugünkü şartlarda öne çıkmış, fırlamıştır.

"İSLAM COĞRAFYASINDA KAN GÖRÜYORUZ"

Müslüman kisvesi altında en vahşi cinayetleri gözünü kırpmadan işleyen bir azınlık var. Bugün İslam coğrafyasına baktığımızda kan görüyüoruz. Medeniyet beşiği Ortadoğu harap ve bitaptır. İslam toplumlarının pençesine alan karmaşa nereye kadar sürecektir? İslam coğrafyası terörle teslim alınmak isteniyor. Ortadoğu'da sürdürülen kavganın temelinde paylaşım kavgası vardır. Bu nedenle topraklar parçalanmaktadır. Sözde kral emir ve şeyhler için öncelik saltanat çıkarlarıdır.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAPILAN SİLAH YARDIMLARI

Terör örgtüleri peşpeşe imal edilmekte kullanılşmaktadır. Şayet her ülke teröre karşıysa bu caniler nasıl yaşayabiliyor Emperyalizmin tutsağına düşmüş ülkelerin yüzü simsiyah kesilmiştir. Caniler ekmek alır gibi silah almaktadır. Üstelik bu silahların önemli bir bölümü bedelsizdir. Terör örgütleri ağır silahları kimden almışlardır?

İSLAM ÜLKELERİ YOKSUL

İslam ülkeleri manevi kalkınma maddi silkinme yaşamadan facialar sürecek, daha çok kan dökülekcetir. Yoksulluk İslam ülkelerine sinmiştir. Yolsuzluk islam ülkelerine demir atmıştır.

"KAŞIKÇI CİNAYETİ ULUSLARARASI SORUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Kaşıkçı olayı ezberleri bozmuştur, uluslararası soruna dönüşmüştür, 'Pandorann Kutusu'nu açmıştır.

Kaşıkçı cinayeti pek çok soru işaretini beraberinde getirmiştir. Örtbas girişimi Türkiye'nin koyduğu delillerle çürütülmüştür. Cinayetin baş azmettiricisi olan veliaht, kurulan istihbarat üst komisyonunun başına getirilmiştir. Suudi Arabistan yönetimi cinayetin asıl sorumlularını ortaya çıkarmamıştır ya da işine gelmemiştir. Suudi yetkililer suçululuğun verdiği telaşla yanlış üzerine yanlış yapmaktadır. Veliaht prens için çember daralmaktadır.

Türkiye dışında herkes, Kaşıkçı cinayetini keyfi sanmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ

Partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme ile ilgili 'Gündemi davet sahibi belirler' dedi.