Devlet Bahçeli'den McKinsey savunması

MHP meclis grup toplantısında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, sözlerine 24 Haziran seçimleri öncesi verdikleri uzman çavuşlara kadro hatırlatmasıyla başladı. Gereken adımları atacaklarını belirten Bahçeli, eleştiri oklarını ise İYİ Parti ve Meral Akşener'e yöneltti.

McKinsey danışmanlığı için "ikinci kozmik oda" eleştirileri yapan Meral Akşener'e yüklenen Devlet Bahçeli, "McKinsey'e cKinsey'e IMF, kozmik oda demek cahillik değil, ümmiliktir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO SÖZÜ

Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız.

TERÖRLE MÜCADELE

Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5'ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir. Murat Karayılan, Bahoz Erdal'dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır. Bizde veli de, deli de çoktur. Kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Terörist Fırat'ın batısında da, doğusunda da teröristtir. Türk Devleti Fırat'ın doğusuna kilitlenmiştir. Bu önemli bir gelişmedir.

MENBİÇ'TEKİ YPG VARLIĞI

Hani Münbiç'i terk edecekti, Münbiç mutabakatına ne oldu? ABD, YPG'li teröristlere neden tepkisizdir. Madem Münbiç'te teröristler çukur kazmıştır, Türk Devleti'ne düşen de hazır çukur kazılmışken teröristleri oraya gömmektir. ABD'nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz. Trump gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulması oldukça zordur. ABD, Türkiye'yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın.

ABD MAFYA DEVLETİ Mİ KURDU?

Altını çizmek isterim ki, Kral Selman'a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır, Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün.

KAŞIKÇI'YA NE OLDU?

Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini merak ediyoruz. Vahim haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyide muhtaç olduğu açıktır. Kanlı operasyonların geçiş alanı Türkiye değildir.

KONU SADECE PAPAZ DEĞİL

Kıvılcıma bakarken, yangını ihmal etmeyelim. Konu sadece Papaz değildir. Türkiye ekonomisinde dipsiz kuyu açmayı hedefliyorlar. Sermaye çetelerine yıkım emrini verdiler. 24 Haziran seçimlerinin rövanşını kur ile almaya teşebbüş ettiler. 12 Ağustos gecesi kudurmuş gibi saldırdılar. Para oyunlarını seferber ettiler. Kur silahını çektiler. Amaç ekonominin surlarını yıkarak sosyal çözülmeyi sağlamak. Sokağı adres gösteren işbirlikçileri harekete geçirmek istiyorlar. Tehdit sönmüş değildir. Çok şükür Trump'ın Twitter'dan destek verdiği küresel baronların hesabı Ankara'da bozuldu. Hep söyledim, söylüyorum. Mesele çok yedim, az yedim meselesi değildir. Mesele vatandır. Parti olarak işin kolayına kaçar, her eleştiriyi yapardık. Siyasal rantın basitliğine heves ederdik. Ülke yansın der, ne kazanacağımıza bakardık. Önce millet iradesi ile hayale yelken açmıyoruz.

AKŞENER'E MCKİSEY YANITI

McKinsey müdafasının bize düşmeyeceğini, yeni bir IMF olmadığını söyledik. Bre zır cahiller! Mckinsey birçok ülkede danışmanlık veren bir şirkettir. İrade olduktan sonra ister uygular, isterseniz teşekkür eder geri gönderirsiniz. McKinsey'e IMF, kozmik oda demek cahillik değil, ümmiliktir. Düyun-u Umumiye derseniz, hastalıklı olduğunuzu, tarih sahnesinden çekildiğinizi, Türklükle bağınızın kalmadığını söylersiniz. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur, olamaz. İP'sizi sapsızı, HDP'si, CHP'si dertlerini Cibali Karakolu'na anlatsınlar.

ERKEKSENİZ GELİN ULAN DİYEBİLİR Mİ?

Geçen hafta İP Genel Başkanı'nın sözleri zincirleme tepki ve olaylara neden olmuştur. Bundan rahatsız olduğumuz çok açıktır. Bu şahıs, MHP'ye, imal ettiği zehri kusmuştur. Burada dile getireceklerimden oradaki eski ülküdaşlarımız muaftır. Kulağına kim fısıldamışsa, kimler tembihlemişse ilk grup toplantısında son derece saldırgan bir tutum sergilemiştir. Saray yancısı, saray paspası, küçük ortak dedi… Sosyal medyadan şahsımı etiketleyecek kadar gözü dönmüştür. Pis bir davet ve tehlikeli bir meydan okumaydı. Türkün töresinde, davet varsa icabet eden de çıkacaktır, gerçekten de çıkmıştır. Üsküdar ilçe başkanımız ve beraberindeki bir grup ülküdaşımız, evinin önünde demokratik protestolarını yaptılar. Fakat Üsküdar ilçe başkanımız ve yönetimi, genel merkeze haber vermeden eylemi yaptıklarından dolayı görevden alındılar. Ankara'dan adres verip Üsküdar'da olması, 2 kişiyiz deyip 3'üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır. Üsküdar'da tuzak kurulmuştur. Hiçbir Türk kadınının heveslenemeyeceği bir üslupla meydan okumalara şahitlik edildi.. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Olan bitenin kayda alınması gözden kaçmamıştır. Kamerayı tutan el kimdir, hangi gaye ile orada toplanmışlardır… Bu nasıl bir şuursuzluktur? Siyasi erime yaşıyorlar. Elle gelen düğün bayram diyoruz, gelecekleri varsa görecekleri olduğunu hatırlatıyoruz.

DİLİNİ KOPARTIR, ELİNİ KIRARIZ

MHP yancı ve paspas değildir. MHP, Tükiye'nin kıvancı, son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmaz. Aksini söyleyen edepsizdir, şahsiyetsizdir. Kim dil uzatırsa, el uzatırsa, ya dilini koparır, ya elini kırarız. MHP, toplaşılan tarla değildir. Türk Milleti'nin şeref sembolüdür. Ayağımıza basan olan alırsa, aklını başından alırız. Foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz. MHP ile aranıza öyle bir buz diktiniz ki, küresel ısınmanın feriştahı gelse eritemez.