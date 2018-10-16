Devlet Bahçeli'den gizli tanık tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Serbest bırakılan Papaz Brunson olayına değinen Bahçeli, mahkeme sürecine damga vuran gizli tanık olayına dikkat çekti. 4'üncü duruşmada ifade değiştiren gizli tanık olayı için, "Bir önceki duruşmada ifade değiştiren gizli tanıklarla bağımsız yargı nasıl teşekkül edecek?" diye sordu. Brunson'ın serbest bırakılmasına da tepki gösteren Bahçeli, "Verilen karar milli vicdanı yaralamıştır." sözlerini yineledi.

Dış politikada hükümetin yanında olduklarını kaydeden MHP lideri, FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi ve Brunson'ın tahliyesiyle Türkiye'nin prestijinin zedelendiğini ifade etti. "Meselemiz Türkiye'nin saygınlığıdır. Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek FETÖ papazı Pensilvanya'dan örgütü idare edecek. O darbeciyi istiyoruz " diyen Bahçeli, "Vermezlerse söke söke almanın yollarını bulacağız." ifadeleriyle ABD'ye meydan okudu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Küresel düzeydeki anlaşmazlıklar insanlığı derinden sarsmaktadır. Dünya istikrarsız ve belirsiz bir süreçten geçmektedir. Uluslararası toplum kendi kendisinin kuyusunu kazmaktadır. İnsanlık değerleri adalet ve ahlak değerleri yok sayılmaktadır. İsrail Gazze'deki katliamlarına devam etmektedir. Şiddet İsrail'in vazgeçemeyeceği politika haline gelmiştir. Çocuklara silah doğrultacak kadar gözünü kan bürümüştür.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR BU DEVLETİ KORUYACAĞIZ"

Kurulan tuzaklar anbean bozulmuştur. Türkiye düşmanlarının oyunları boşa çıkarılmıştır. Provokasyonlar kaynağında kurutulmuştur. Bölünme tartışmaları, bölücü saldırılar, devlete ve millete yönelik meydan okumalar tehlikeli oyunların önünü açmıştır. Ancak Türk milleti yangına körükle gitmemiş, ihanetçilere prim vermemiştir. Zorluk varsa dayanacağız, kuşatma varsa yaracağız. Gerekirse canımızla, malımızla, son damla kanımızla bu devleti, milleti korkusuzca savunacağız. Bekamızı kurban ettirmeyiz, peşkeş çektirmeyiz.

"ABD'NİN MÜTTEFİKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ MİDİR?"

Güney kara sınırlarımız boyunca vahim bir senaryo hayata geçirilmek isteniyor. Çok tehlikeli bir planlama ikmal ediliyor. ABD, terör örgütleriyle düşüp kalkıyor. Türkiye'nin kağıt üzerinde müttefiki görünen bir ülke, Türkiye düşmanlarıyla bir oluyor. ABD tavrını netleştirmelidir. ABD'nin müttefiki Türkiye midir, terör örgütleri midir? Teröriste hoşgörü, yardım ve yataklık insanlığın birikim ve kazanımlarına ihanet sayılmayacak mıdır? ABD nereye varmak istiyor? ABD zehir saçmakta, terörizme çanak tutmaktadır.

MENBİÇ YOL HARİTASI

Türkiye'yi pervasızca tehdit etmektedir. Büyük Kürdistan bölünme, savaş demektir. Türkiye'nin egemenlik haklarını hiçe saymaktır. Biz bundan sonra NATO çatısı altında nasıl çalışacağız? NATO'nun devamını nasıl temin edeceğiz? NATO varlığını nasıl sağlayacak? Menbiç yol haritası nasıl mümkün olacak? Milli bekamızı itlaf etmek isteyen zulüm koalisyonuna tepkisiz kalamaz. Zeytindalı Harekatıyla nasıl bir mıntıka temizliği yapıldıysa aynısı Fırat'ın doğusunda yapılmalı. Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Hainler doğduklarına pişman edilmelidir.

"TÜRKİYE, ABD'NİN EYALETİ DEĞİLDİR"

Türkiye'den bir evanjelist bir papaz gelip geçmiştir. Türkiye ile ABD ilişkilerini zehirlemiştir. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı. Türkiye ile ABD tarihin en kötü ilişki durumuna çakıldı. Trump papazı hasretle kucaklamış, sanki Vietnam'dan dönen askerleri gibi karşılamıştır. Papaz gitti kavga bitti, seviyesiz Trump'ın yerini sempatik Trump aldı. Trump'ın Türkiye hisleri birden bire değişmiştir. Böyle devlet adamı olunmaz. Bizim adam yerine koymayanı biz insan bile göremeyiz. Türkiye'nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulmaz, itibar edilmez. Trump'ın derdi nedir? Türkiye, ABD'nin sömürgesi değildir. Türkiye, ABD'nin eyaleti değildir. Trump Türkiye'yi çadır devletiyle bir tutma ayıbından uzaklaşsın. Trump, Türkiye'yi hafife almasın. Bu işin şakası yok. Bu konunun ederi yoktur.

GİZLİ TANIK TEPKİSİ

Papazın serbest kalması pek çok soru işaretine neden olmuştur. Gizli tanığın ifadesiyle suçlanması, savcının değişmesi tanıkların ifade değiştirmesiyle serbest kalması bağımsız hukuka ne kadar uygundur? Papaz davasında ifade değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar ifadelerini nasıl değiştirmişlerdir? Gizli tanık fitne tohumudur. Türk hukukunu gizli tanıktan kurtarmak boynumuzun borcudur.

"VER PAPAZI AL PAPAZI DEMİŞTİK"

ABD'deki papaz Gülen niye alınamaz? Ver papazı al papazı demiştik. Pensilvanya'daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Papaza papazla karşılık vermediler iki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak? Dış politika konusunda hükümete verdiğimiz destek ortadadır. Meselemiz Türkiye'nin saygınlığıdır. Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek FETÖ papazı Pensilvanya'dan örgütü idare edecek. O darbeciyi istiyoruz 251 şehidimizin hesabını vermesini bekliyoruz. Vermezlerse de söke söke almanın yollarını bulacağımıza da inanıyoruz. Türkiye yeni yetme bir devlet değildir. Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yılı bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır. Bakalım dövizin akıbeti ne olacak? Fırsatçıların peşini bırakmayacağız.

"CEMAL KAŞIKÇI OLAYI AYDINLATILMALI"

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın belirsizliği sürmektedir. Zannederseniz Kaşıkçı buharlaşıp uçmuş, yer yarılmış içine girmiştir. Adeta insan aklıyla alay ediyorlar. Bizim temennimiz bu olayın aydınlatılmasıdır. Hiç kimse kaçak güreşmemelidir.

YEREL SEÇİM MESAJI

Siyasetin kaynağı insandır. İnsanın mutluluğu, günümüz siyasetinin odağı olmuştur. 24 Haziran seçimlerine damga vuran Cumhur İttifakının yerel seçimlere istikamet çizmesidir. Oy oranlarıyla yaklaşmıyoruz, aklımızda hep Türkiye vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine taarruz planı yapan zillet ittifakının rejim krizi çıkarma niyetlerinin önüne geçmek istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyeceksek, milli ve ahlaki değerde çalışmamız kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Türkiye'nin bekasını riske atamayız. Yeni hükümet sistemini tartışmaya açamayız.

CHP'YE İŞ BANKASI TEPKİSİ

CHP, İş Bankası hissesi gündeme gelince çılgına döndü. CHP'nin genel başkan yardımcısı diyor ki, CHP olarak her türlü direnme hakkını kullanırız. Bu alçak ifade karşısında sormak lazım ki, eşkıya kimdir, direnme hakkı nedir? Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Siz kim, Atatürk kim? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır. İş Bankası hissesi Hazine'ye devredilmelidir. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir. MHP, CHP'nin İş Bankası hisseleri için kanuni düzenleme yapılırsa desteğini verecektir. Tavsiyemiz, üzerine çöreklendiği hisselerin devredilmesinden korkmamasıdır."