Devlet Bahçeli'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde ilginç açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde zaman daralırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli maç öncesi bazı yorumlarda bulundu. Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı devirerek moral bulmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar ise şampiyonluk yolunda yara almamanın peşinde.

Derbi Berabere Bitecek

Devlet Bahçeli, "Beşiktaş bu maçı kaybederse çok büyük bir ayıp edecek. Ben iki takımında berabere kalmasını istiyorum. Fenerbahçe kazanırsa roller az da olsa değişecek. Alt sıralardan kurtulmaya çalışıyorlar. Kartallar her zaman yüksek uçar. Tabi ki benim gönlüm Beşiktaş'ın kazanmasından yana ancak bu maç berabere bitmeli." dedi.