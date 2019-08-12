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Devler Ligi'nde play-off heyecanı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Devler Ligi'nde play-off heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletleri sonunda sahiplerini buluyor. Oynanacak olan 10 maç ile birlikte heyecan yeniden başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off biletleri sonunda sahiplerini buluyor. Oynanacak olan 10 maç ile birlikte heyecan yeniden başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş müsabakaları, yarın yapılacak.

Medipol Başakşehir, TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları yarın oynanacak.

Maç programı şöyle:
19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya)

20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika)

21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan)

21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre)

21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir

21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya)

22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya)


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