Derya Alabora ve Deniz Çakır'dan harika bir performans

Yıllar sonra annelerinin rahatsızlığı sebebiyle tekrar bir araya gelen iki kız kardeş, geçmişin muhasebesini yaparken, ertelenmiş duygular da birer birer su yüzüne çıkar. Derya Alabora ve Deniz Çakır'ın birlikte rol aldığı ve iki kız kardeşin bir ömürlük hesaplaşmasını sahneye taşıyan "Beyaz" oyunu seyircileriyle buluştu.

GEÇMİŞİN MUHASEBESİNİ YAPAN İKİ KIZ KARDEŞ

İki başarılı oyuncuyu, Derya Alabora ve Deniz Çakır'ın aynı sahnede buluşturan "Beyaz" kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen, hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeş ile hayatını kendi isteğine göre yaşayan, uzun zaman sonra eski kasabasına dönem ablasının, geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerine odaklanıyor.

ERTELENMİŞ DUYGULAR

Yıllar sonra annelerinin rahatsızlığı sebebiyle tekrar bir araya gelen iki kız kardeş, geçmişin muhasebesini yaparken, ertelenmiş duygular da birer birer su yüzüne çıkar.

YÖNETMEN ÖZEN YULA

Fransız yazar Emmanuella Marie'nin kaleme aldığı, Zeynep Utku'nun dilimize kazandırdığı "Beyaz'ın yönetmen koltuğunda Özen Yula oturuyor. Dekor tasarımını ve styling çalışmasını Tomris Kuzu'nun, ışık tasarımını Yakup Çartık'ın yaptığı oyunun müzikleri ise Çiğdem Erken'in imzasını taşıyor. Ezop sahne'nin başarılı oyunu önümüzdeki günlerde yeniden sahne alacak.