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Dert dinliyorlar, sarılıyorlar, para kazanıyorlar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Dert dinliyorlar, sarılıyorlar, para kazanıyorlar

Ankara'da lise öğrencileri kentin en işlek caddesinde açtıkları tezgahla dert dinliyor, sarılıyor ve para kazanıyor. İşte kentin en ilginç ve en sevimli tezgahı.

Tunalı Hilmi Caddesi'nde tezgah açan gençler, 1 TL karşılığında insanların derdini dinliyor. "Gel vatandaş dert dinlenir, sarılmak 1 TL" sloganıyla caddede tezgah açan gençleri kazandıkları parayı sokakta buldukları yavru kedilerin beslenme ihtiyaçları için harcıyor. Lise öğrencisi Güldeniz Bayazsakal, "Sorumluluk sahibi bireyler olarak dert dinliyoruz, sarılıyoruz." diye konuştu.

Ankara'da bir grup lise öğrencisi sokakta buldukları kedi yavrularının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için ilginç bir yöntem buldu. Tunalı Hilmi Caddesi'nde akşam saatlerinde tezgah açan gençler, 1 TL karşılığında dert dinliyor. Yoldan geçen insanların derdini dinleyen ve onlara sarılan gençler bu sayede hem para kazanıyor hem de insanları mutlu ediyor.

YAVRU KEDİLERİN BAKIMINI KARŞILAYABİLMEK İÇİN

Şans eseri sokakta 2 yavru kedi bulduklarını ve onlara bakabilmek için para kazanma ihtiyacı duyduklarını aktaran Güldeniz Beyazsakal, “Biz Hacettepe Üniversitesi Hastanesi önündeki büfelerden 2 yavru kedi bulduk. Onların bakımını karşılayabilmek için ve ailelerimiz de artık sorumluluk sahibi bireyler olmamızı istediği için burada dert dinliyoruz, sarılıyoruz, bilekliklere isim yazıyoruz” diye konuştu.

Açık lisede eğitimlerine devam ettiklerini belirten Beyazsakal, dert dinleme tezgahında kazandıklarıyla yol masrafları ile kedilerin bakım masrafını karşıladıklarını söyledi.

“SARILMAK 1 LİRA OLMAMALI” DİYE TEPKİ ALIYORLAR

İnsanlardan genelde güzel tepki aldıklarını aktaran Beyazsakal, şunları kaydetti:

“Genelde seviliyoruz ama bazen ‘sarılmak 1 lira olmamalı' diye tepki alıyoruz. İnsanların ruh hallerine göre değişiyor. Bir öğrencinin derdini dinlemiştik, ailesi hukuk okumasını istiyor, kendi de beden eğitimi öğretmeni olmak istiyor. Ailesinin isteğiyle burada Kara Harp Okulunun sınavına girmiş ama elenmiş, gelip onu anlatmıştı. Dertlerini gelip anlatıyorlar, ‘maddi açıdan sıkıntılıyız' veya ‘çalışamıyoruz' gibi sorunlarını anlatıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yol göstermeye çalışıyoruz.”


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