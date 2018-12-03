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Hüseyin TANRIKULU

Depresyon

Günümüzde insanların en çok şikayetçi olduğu bir durumun adıdır depresyon.
 
Aslında bir hastalık mı bilmiyorum. Buna uzmanları karar verecektir. Ancak, çok önemli bir rahatsızlık durumu olduğu ve Psikiyatrların, psikoloji uzmanlarının bu rahatsızlık durumundan kurtulmaları için insanlara sürekli kullanılması kaydıyla değişik ilaçları kullanma tavsiyesinde bulundukları görülüyor. Bu durum artık öylesine yaygın hale geldi ki, aslında doktorlarla bazı ilaç firmaları anlaşmışçasına insanları eczanelere yönlendiriyorlar.
 
Verilen ilaçlar ise çoğunlukla bir süre sonra etkisizleşiyor. Deepresyondaki kişiler daha çok bu ilaçları kullanmayı, hatta değişik uzmanlara görünerek değişik depresyon ilaçlarını da almayı deniyorlar. Ama sonuçta kesin olarak bu durumdan kurtulamıyorlar. Bir süre iyileşme görülse de çeşitli sebeplere bağlı olarak depresyon durumu depreşiyor ve insanlar perişan olabiliyor.
 
Pek nedir bu depresyon?
 
Sebebi nedir?
 
Nasıl üstesinden gelinebilir?
 
Uzmanların tespit ve tavsiyeleri şöyle:
 
Depresyon bir insanın içine dönük hayata  ve çevrede olup bitenlere dair ümitsizlik belirtileri ile olayların etkisi altında kalması gibi bir durum. Tabi başka bilimsel izahı da olabilir.
 
Sebebi ise günlük hayatta insanların hayal kırıklığına uğraması sebebiyle içine düştükleri bir durum. Yani beklentilerin boşa çıkması, hayallerin gerçek olamaması falan...
 
Depresyonun üstesinden gelinebilmesi için, bu durumdaki insanların etrafına ve içinde yaşadığı topluma, çevresine kendisini anlatabilmesi gerekiyor. İçine kapanıp bir köşede sessizce düşüncelere dalması ve kendisini  ifade edememesi bu hali daha da derinleştirebiliyor.
 
Bu şekilde depresyon hali yaşayan insanların çevresindeki insanlarla, aile fertleriyle ilişkilerini olabildiğince arttırması gerekiyor. Her şeyi paylaşmak ve konuşmak bu durumdaki kişilere çok iyi gelebiliyor. Depresyondaki kişilerin hiç de gerek yok iken kendisinde gizlediği şeyleri mutlaka başkalarıyla paylaşması gerekiyor. Kiminle paylaşılması gerektiği ise onların takdirinde olan bir husus. Depresyondaki kişinin gizlediği durumun aslında gizlenmemesi gereken bir durum olduğunu kabullenmesi çok önemli. Bunu kabullenemiyorsa zaten depresyondan çıkabilmesi de ya mümkün olamıyor ya da çok zaman alıyor. Oysa insanların en özelini dahi paylaşıp konuşabileceği birisi mutlaka vardır.
 
İlla bir Psikiyatr'a bir uzmana giderek içinde bulunduğu hali gizlice bir odada veya muayenehanede anlatması gerekmiyor.
 
Güvendiği bir arkadaşı veya bir aile yakını bile onun bu durumdan çıkmasına kesin olarak yardımcı olabilir.
Bir de çok önemli olan hususu burada ifade etmeden geçmeyelim. O da şudur: Değerlerin eşlik etmediği hayat zordur ve sonuçta da boşuna yaşanmıştır.
 
İnsan ilişkilerinde, aile içindeki münasebetlerde belli ilke ve değerlerin elde tutulması, ilişkilerin sadece kendi nefsine yönelik bir düzende yürümesine çalışılması, sonuçta insanı hayal kırıklığına sürükleyebilir ki, bu da daha önce belittiğimiz gibi depresyonun en önemli sebeplerinden sayılmaktadır.
 
Stressiz, depresyonsuz, sağlıklı günler ve ömürler dilerim efendim.
 

 

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