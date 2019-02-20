Deprem uzmanından son uyarı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy bazı açıklamalarda bulundu. Ersoy, vatandaşların panik yapmamasını ancak dikkatli olmalarını istedi.

Ayvacık açıklarında 5,5 şiddetindeki depremin ardından açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bunun artçı bir sarsıntı olduğuna dikkati çekerek vatandaşların panik yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Artçılar Devam Edecektir

Şükrü Ersoy, "5.5 şiddetindeki bir deprem yer kabuğunu kırabilecek bir sarsıntıdır. Daha çok taze. Bu konuda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bundan sonraki süreçte artçı sarsıntıları takip etmek şart. Vatandaşların paniklemesine hiç gerek yok. Büyük ihtimalle sığ bir depremdir. Ben böyle olduğunu düşünüyorum." dedi.