Deprem'in yaralarını Turizmle Saracağız

Büyük felaketin üstünden yaklaşık bir buçuk ay geçti. Türkiye tek yürek olarak depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Bölgede yaklaşık 10 milyon insanı sokakta bırakan depremin ağır psikolojik etkisinden Türkiye yavaş yavaş çıkıyor. Yeniden bir toparlanma sürecine giriyor.

Peki dünya Türkiye'ye bu açıdan nasıl bakıyor. Hakkımızda ne düşünüyorlar. Yayınlarında nelere yer veriyorlar. Çok izlenen Avrupalı yayın organı Euronews'in Türkiye üzerine ciddi bir analizi yayınlandı.

Türkiye'ye yönelik tuzim hareketliliğinde anormal bir iptal hareketi yaşanmıyor. Ülkemizi ziyaret eden turistlerin yönelimi ve algılayışı açısından son derece önemli bir tespit.

Türkiye, turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depreme rağmen turistlerin hala Türkiye'ye gelmesine dikkat çeken Euronews, "Türkiye dünyanın her yerinden turist çekiyor" başlıklı bir yazı yayımladı.

Haberde, 2022 yılında 51 milyondan fazla turistin Türkiye'ye ziyarette bulunduğu ifade edildi. Geçtiğimiz yıl 16 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla, İzmir, Kapadokya ve Konya gibi ana ziyaret noktalarının depremden etkilenen bölgelerin dışında olduğu belirtilen haberde, yıkıcı afete rağmen turistlerin seyahat planlarını ertelemediğine vurgu yapıldı.

Türkiye, turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depreme rağmen turistlerin hala Türkiye'ye geliyor. "Türkiye dünyanın her yerinden turist çekiyor"

Resmi rakanlara göre Türkiye, 2022 yılında yüzde 71'lik keskin bir artışla 51 milyondan fazla turist ağırladı. 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 53'lük bir artışla 46 milyar dolar turizm geliri elde edildi.

Yıkıcı depremin turistleri etkilemediğine vurgu yapan Avrupalı Haber Kanalı geçtiğimiz yıl 16 milyona yakın yabancı turisti ağırlayan İstanbul başta olmak üzere Antalya, Muğla, İzmir, Kapadokya ve Konya gibi ana ziyaret noktalarının depremden etkilenen bölgelerin dışında olduğu belirtilerek yıkıcı depremlere rağmen turistlerin seyahat planlarını ertelemediğine dikkat çekiyor.

İşte böyle....Demekki geleceğimiz konusunda umutla bakmamak için hic bir sebeb yok. Televizyon aynı zaman bu turistlerin bazılarını konuşturuyor. "İspanyol turist Marian Catalan rezervasyonuna sadık kalanlardan biri. Catalan, "Evet, biraz kararsız kalmıştım. Ama her şeyi önceden ayarlamıştık ve deprem bölgesine bin kilometre uzaklıkta olması bizi rahatlattı. Burası güvenli bir ülke ve kesinlikle yeniden gelmek istiyoruz. Çok sevdik." diyor.

Herkes mutluysa sorun yok.

İnşalah kayıplarımızı en kısa zamanda telafi eder evsiz yurtsuz kalan vatandaşlarımızıda sıcak bir yuvaya kavuştururuz. Turizm gelerleri bu işler için önemli bir kaynak durumunda.

Türkiye'nin imajında bir değişiklik olmaması son derece sevindirici. Ülkemizin çevresinde yaşanan savaş manzaraları ve deprem dünyanın ülkemize bakış açısını değiştirmedi.

O zaman bizler her konuda daha çok üretecek, daha çok ihracat yapacağız. Türk insanı zor günlerde ağır şartlara uyum göstermesiyle tanınır. Dirayetli ve çalışkan bir toplumumuz var.

Hala çok umutlarımız var.

Bugünlerde geçer ya Hu..