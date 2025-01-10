Deprem Bölgesindeki Küçük İşletmelere Müjde: Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen iller için mücbir sebep halinin süresini uzattıklarını açıkladı. Bu karar, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin mali yüklerini hafifletmek amacıyla alındı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren mükellefler, 31 Mayıs 2024’e kadar sağlanan bu kolaylıktan faydalanabilecek.

Hangi İşletmeleri Kapsıyor?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı cirosu 2,5 milyon liranın altında olan işletmeler bu düzenlemeden yararlanabilecek. Bakan Şimşek, düzenlemenin deprem bölgesindeki mükelleflerin %80’ini kapsadığını ifade ederek, bu sınırın 2024 fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya denk geldiğini belirtti.

Vergi Düzenlemelerinde Özel Takvim

Mücbir sebep hali kapsamında, bu bölgelerde kayıtlı mükelleflerin beyannameleri ve vergi ödemeleri için özel bir takvim oluşturuldu. Buna göre, mükellefler ertelenmiş beyannamelerini belirlenen tarihlerde verebilecek. Ayrıca, motorlu taşıtlar vergisinin ödemeleri için 30 Haziran 2025’e kadar ek süre tanındı.

Bireysel Başvuru İmkanı

Cirosu 2,5 milyon lirayı aşan mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım 2024 itibarıyla sona erdi. Ancak, depremden ağır şekilde etkilenen mükellefler bireysel başvuru yaparak durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek. Vergi daireleri, bu tür başvuruları dikkate alarak uygun düzenlemeler yapacak.

Borçlara Taksitlendirme Kolaylığı

Mücbir sebep hali uzatılan borçlular için önemli bir avantaj daha sağlandı. Bu kapsamda, borçlar faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirilebilecek. Ayrıca, yeniden yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2024’e kadar kabul edilecek. Bu süreçte, vergi borçlarının kolaylıkla ödenebilmesi için uygun ödeme planları oluşturulacak.

Deprem Bölgesindeki Ekonomik Canlanma İçin Önemli Bir Adım

Mehmet Şimşek, bu düzenlemenin sadece vergi kolaylıkları sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgedeki ekonomik canlanmayı hızlandıracağını ifade etti. "Bu karar, depremden etkilenen küçük işletmelerin yeniden toparlanması için büyük bir fırsat sunuyor," diyen Şimşek, alınan kararın ekonomik istikrar açısından önemine dikkat çekti.

Sonuç

Deprem bölgesindeki mükellefler için sağlanan bu düzenlemeler, hem mali yükleri hafifletecek hem de ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini destekleyecek. 31 Mayıs 2024’e kadar sağlanan mücbir sebep hali, işletmelerin toparlanması için önemli bir fırsat sunuyor.