Depram Anında Yapılması Gerekenler

Acil Yardım Alın: Depram anında, kişi kendini zarar verebilecek durumda olabilir. Eğer bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz biri acil bir şekilde yardıma ihtiyaç duyuyorsa, hemen profesyonel yardım alın. Acil durumlarda 112 veya acil yardım hattını aramak hayati önem taşır.

Desteği Artırın: Depresyon durumunda, kişi kendini yalnız ve çaresiz hissedebilir. Ona yardımcı olmak, destek vermek ve onunla konuşmak, duygusal desteği artırabilir. Onun yanında olmak ve anlayış göstermek önemlidir.

Güvenli Ortam Sağlayın: Depresyon anında kişinin kendine zarar verme riski artabilir. Etrafta bulunan kesici, keskin veya zarar verebilecek nesneleri uzaklaştırarak güvenli bir ortam sağlamak önemlidir.

Profesyonel Yardım Arayın: Depram durumu, profesyonel yardım ve tedavi gerektirebilir. Bir psikolog, psikiyatrist veya terapistle görüşmek ve tedavi için randevu almak önemlidir. Uygun tedaviyle depresyonla başa çıkmak mümkündür.