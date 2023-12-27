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Depram Anında Yapılması Gerekenler
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Gündem - - Editör: Mine KARACA

Depram Anında Yapılması Gerekenler

Depram (depresyonun ağırlaşmış hali) anında yapılması gerekenler konusunda birkaç önemli adım bulunmaktadır.

  1. Acil Yardım Alın: Depram anında, kişi kendini zarar verebilecek durumda olabilir. Eğer bir arkadaşınız ya da sevdiğiniz biri acil bir şekilde yardıma ihtiyaç duyuyorsa, hemen profesyonel yardım alın. Acil durumlarda 112 veya acil yardım hattını aramak hayati önem taşır.

  2. Desteği Artırın: Depresyon durumunda, kişi kendini yalnız ve çaresiz hissedebilir. Ona yardımcı olmak, destek vermek ve onunla konuşmak, duygusal desteği artırabilir. Onun yanında olmak ve anlayış göstermek önemlidir.

  3. Güvenli Ortam Sağlayın: Depresyon anında kişinin kendine zarar verme riski artabilir. Etrafta bulunan kesici, keskin veya zarar verebilecek nesneleri uzaklaştırarak güvenli bir ortam sağlamak önemlidir.

  4. Profesyonel Yardım Arayın: Depram durumu, profesyonel yardım ve tedavi gerektirebilir. Bir psikolog, psikiyatrist veya terapistle görüşmek ve tedavi için randevu almak önemlidir. Uygun tedaviyle depresyonla başa çıkmak mümkündür.

  5. Bekleme ve İzleme: Kişi, acil bir durum geçirdiyse ve kendini daha iyi hissediyorsa, onu izlemek ve durumunu gözlemlemek önemlidir. Ancak, tekrar kötüleşme veya kendine zarar verme belirtisi gözlemlenirse tekrar acil yardım alınmalıdır.

Unutmayın ki depresyon veya depram ciddi bir durumdur ve profesyonel yardım alınması çok önemlidir. Aynı zamanda, yakın çevresindeki insanlara destek olmak ve onları dinlemek, depresyonla mücadele eden kişiye yardımcı olabilir. Bu nedenle, acil durumlarda profesyonel yardım almak ve kişiye destek olmak, depram anında yapılması gereken en önemli adımlardandır.


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