Denizli Seki ile Tayfun Topal ayrıldı!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu işletmeci Tayfun Topal ile resmen ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeni olarak Deniz Seki'nin yoğun iş temposu olduğu ifade edildi.

Verdiği kilolar sonrasında bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Tayfun Topal ile ayrıldığını duyurdu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programından gelen son bilgilere göre, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşayan Deniz Seki ile işletmeci sevgilisi Tayfun Topal, sürpriz bir şekilde ilişkilerini sonlandırdı.

Sonunda Ayrıldılar

Çiftin ayrılık nedeni olarak çok fazla görüşemedikleri Deniz Seki'nin yoğun konser temposu ve Tayfun Topal'ın yoğun çalışma şartları ön plana çıktı.