Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı

Son dakika! Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı bölgesinde eğitim uçağı düştü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düştüğü bölgede önlemleri alan güvenlik güçleri, arama-kurtarma faaliyetlerine başladı. AFAD ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.
Denizli Valisi Hasan Karahan, uçağın düştüğü bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi.