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Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Denizli'de düşen eğitim uçağının yeri tespit edildi

Denizli'de düşen eğitim uçağının enkazına yönelik arama kurtarma çalışmaları sonuçlandı. Düşen uçakta bulunan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düşen eğitim uçağının enkazına ulaşıldı. Son olarak saat 10.26'de acil durum sinyali veren Cassna 17 tipi eğitim uçağında bulunan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Uçakta bulunanların kimlikleri tespit edilirken, pilot Hamdi Yılmaz ve öğrenci pilot Merve Altun olduğu anlaşıldı.

İrtibat kesilen uçağı dün gün boyu, AFAD öncülüğünde askeri helikopter, UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri, özellikle Babadağ ilçesi Molla Ahmet mevkii ile Merkeefendi ilçesi Başkarçı Tepeleri arasında kalan 8 noktada aradı. Yoğun sis altında yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

ENKAZIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler çalışmalarına bugün sabah günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı. Yapılan çalışmalarda uçağın düştüğü yerin koordinatları belirlendi. Buna göre, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alana giden ekipler, burada uçağın enkazına ulaştı. Ekipler ardından pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitimi verdiği öğrenci pilot Merve Altun'un da cansız bedenlerini buldu.

Pilot Hamdi Yılmaz'ın uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu, 2 yıldır da uçuş eğitimi aldığı belirtilmişti.


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