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Denizli’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Denizli’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Acıpayam merkezli depremde maddi hasar oluştu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmadığı, üç vatandaşın hafif yaralandığı bilgisi aktarıldı.

Merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki deprem saat 09.34'te 5,5 büyüklüğünde ölçüldü.
Tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedilen depremde bazı binalarda hasar oluştu. Acıpayam ilçesinde okullar tatil edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, "Deprem bölgesindeki vatandaşlardan isteğimiz hasarlı binalara girmesinler. Depremin büyüklüğü 5.5'tir, 7 şiddetinde hissedilmiştir. Artçı sarsıntılar devam etmektedir. Kriz masası Denizli'de kuruldu, ekiplerimiz hazır vaziyette. Afet bölgesinde çalışmalar devam ediyor." dedi.


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