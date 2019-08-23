Deniz Seki'nin anne sevgisi

Harbiye Açıkhava konserinde Rafet El Roman ile birlikte sahne alan Deniz Seki, sağlık sorunları yaşayan annesinin kendisini izlediğini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Rafet El Roman ile Deniz Seki, Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla buluştu. Sağlık sorunları yaşayan annesinin kendisini izlemeye geldiğini söyleyen Deniz Seki, sahnede gözyaşlarına boğuldu.

Annesinin sağlık sorunları olduğunu aktaran Seki, "(Annem) Rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Bacaklarım titriyor. Rafet ile aynı sahnede olmak bu güzel gecede, Harbiye Açıkhava Tiyatrosunu böylesine güzel seyircilerle doldurmak çok güzel bir duygu. 25 yıllık emeğime değmiş." dedi. Annesine el sallayan Seki, gözyaşlarına hakim olamadı.