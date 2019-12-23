Deniz Çakır geri mi dönüyor?

Yayınladığı ilk bölümden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni fragmanında Hızır'ın yurt dışına giden eşi Meryem'i oynayan Deniz Çakır geri dönüyor.

152 bölümdür ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 153'üncü bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına damga vuran an ise kendi isteğiyle diziden ayrılan Deniz Çakır'ın yenide kadroya dahil olma iddiası oldu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Meryem Çakırbeyli sürprizi yaşanıyor. Ailesine söz veren Hızır, bir daha Meryem'i üzmeyeceğini söylüyor. EDHO'da 3 sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakterini canlandıran Deniz Çakır, iki sezon önce kendi isteğiyle diziden ayrılmıştı. EDHO'da senaryo gereği yurt dışında olan Meryem'in geri dönmesiyle Deniz Çakır'ın da yeniden diziye katıldığı iddia edildi. Ancak dizide Hızır'ın eşi Meryem rolünü Deniz Çakır'ın mı yoksa başka bir oyuncunun mu canlandıracağı ise henüz belli olmadı.