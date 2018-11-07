Demokratlar ara seçimlerde umduğunu bulamadı

Amerika'da bazı eyaletlerde yapılan ara seçimlerde Trump'ı hezimete uğratılacağını öne süren kamuoyu büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Senato'da sandalye sayısını arttıran Cumhuriyetcilere karşın, temsilciler meclisinde demokratların sandalye sayısında değişiklik olmadı.

TRUMP ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURAMAZLAR

Seçim sonuçlarının daha net bir şekilde değerlendirmek için durumun daha erken olduğunu vurgulayan siyaset çevreleri, Trump'ın bu seçimde fazla yıpranmadığını kendisi üzerinde yapılacak baskıların yeteri kadar yoğun olamayacağını savunuyorlar.

İLK DEFA 2 MÜSLÜMAN ADAY TEMSİLCİLER MECLİSİNE SEÇİLDİ

Öte yandan Demokrat adaylar arasında iki bayan müslüman adayın temsilciler meclisine girdiği ve özellikle Demokrat Parti içinde daha çok latin kökenli adayların sandalye sahibi olduğunu kaydedildi.