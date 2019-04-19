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Demokrasi şenliği; Pazar günü Maltepe'de
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Demokrasi şenliği; Pazar günü Maltepe'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Maltepe'de Pazar günü yapacağı 'Yeni Bir Başlangıç buluşması'nın detayları netleşmeye başladı. İmamoğlu'nun basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada buluşmaya katılanların sadece Türk bayrakları ile alana gelmeleri hatırlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Maltepe'de Pazar günü yapacağı "Yeni Bir Başlangıç buluşması'nın detayları netleşmeye başladı. İmamoğlu'nun basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada buluşmaya katılanların sadece Türk bayrakları ile alana gelmeleri hatırlatıldı.

ÇOLUK ÇOCUK HERKES DAVETLİ

İmamoğlunun'nun basın sözcüsü Murat Ongun aracılığıyla bir açılma yaptı. Buna göre Maltepe'de yapılacak buluşma tüm İstanbulluların kucaklaşacağı , birlikte eğleneceği bir toplantı olacak. İmamoğlu pazar günkü buluşmada tüm İstanbulluların çocuklarıyla büyükleriyle anne ve babalarıyla beklediğini ilan etti.

SADECE TÜRK BAYRAĞI OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, buluşmada bir tek taleplerinin olduğunu açıklayarak hiçbir siyasi partinin sembolünün, bayrağını, rozetini, flamasının alana getirilmemesini rica etti ve herkesten sadece alana Türk bayrakları ile gelmesini istedi.

İSTANBUL'UN DEMOKRASİ ŞENLİĞİ

İmamoğlu, buluşmaya istanbuldaki tüm ilçe belediye başkanlarını, ilçe belediyelerinin meclis üylerini, kaymakamları, kamu yöneticilerini ve bütün partilerin il ve ilçe yöneticilerini davet etti. Ekrem İmamoğlu, bu pazar günü saat 14.00'da Maltepe'de vatandaşlar ile büyük buluşmayı gerçekleştirecek.


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