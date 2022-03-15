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Demet Akbağ Sahnelere Dönüyor
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Demet Akbağ Sahnelere Dönüyor

Ünlü tiyatro sanatçısı Demet Akbağ 15 yıl sonra Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Aydınlıkevler ile tiyatro sahnesine dönüyor.

DEMET AKBAĞ

Ünlü tiyatro sanatçısı Demet Akbağ 15 yıl sonra Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Aydınlıkevler ile tiyatro sahnesine dönüyor.

BKM, 2022 sezönuna uzun zamandır beklenen haberle devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana tiyatro dünyasının heyecan yatarat projelerine imza atan BKM, Yılmaz Erdoğan'ın kalemive DEmat Akbağ'ın performansını buluşturan "Aydınlıkevler" ile yenien zamansız bir oyun ile seyircinin karşısında olacak. İzleyiciyi 70'li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşıyacak oyun, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama her zamanaait bir hikaye anlatacak.

ERDOĞAN YAZDI AKBAĞ SAHNELİYOR

Demet Akbağ 15 yıl aradan sonra, Yılmaz Erdoğan'ın da 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro metni ile yeniden tiyatro sahnesinde dönüyor. Hem Türkiye'de hem dünyada oyunları sahnelenen Serdar Biliş'in yöneticiği oyunun kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal yer alıyor. Proje yapımcılığı ise son dönemin ödülü oyunlarına imza atan Nisan Ceren Özerten üstleniyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Maxium Uniq'de sahnelenecek Aydınlıkevler- "Babaanem Amerika'a savaş açtı" oyunun mart ayı biletleri satışa çıktı.
Aydınlıkevler_Babaannem Amerika'ya savaş açtı!..
26 Mart Cumartesi saat 21:00
27 Mart Pazar Saat: 17.00

DEMET 2

OYUNUN KONUSU:
Zühre, torunu Ayhan'ın Ankara'da lisede okuması için zamanın ve aile bütçesinin yoklukları ile mücadele etmektedir. Mahallenin ressamı Selim ise mahallenin güzeli Sülün'e kara sevdalıdır! ABD'nin ambargosu altındaki ülkenin, bu küçük mahallesinderki inşaat alanı bir gün bir duvar ile örülür. Ardından, mahallede camlardan içeri birer kurşun gibi küçük toplar girmeyebaşlar..Ve olaylar, Zühre'nin Amerika'ya savaş açmasına kadar uzanır..


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