Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Hayatını Kaybetti

Demet Akbağ'ın 20 senelik eşi Zafer Çika, dün akşam saatlerinde İzmir-Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında kaza yaptı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için kazada araçtan fırlayan Çika'nın, dün İzmir'e gelmek istediği ancak sabah uçağı kaçırdığı öğrenildi.

Saat 17.00 sularında İzmir'e gelen Çika, 18.30 sıralarında kaza yaptı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-up, Çeşme'ye giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyere çarpan araç şarampole yuvarlandı.

Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Çika, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zafer Çika'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazede Camii'nden kaldırılıp Çeşme'ye defnedilecek.