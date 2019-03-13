Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de trafik kazası geçirdi. Çeşme istikametine giden otomobilin devrilmesi sonucunda yaralanan Çika'nın tedavi altında olduğu belirtildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşanan kazada oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika ile birlikte 1 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tedavisi Devam Ediyor

İzmir'den Çeşme istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 7580 plakalı otomobil Narlıdere-Güzelbahçe mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole uçtu. Cipte bulunan 2 kişiden birinin, oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika olduğu belirtildi.